Kripto paralarda kısa vadeli yükselişlerin ardından düşüşler gelmeye devam ediyor. Bitcoin, Ethereum başta olmak üzere diğer birçok kripto para 10 Temmuz gününe düşüş ile başladı. Peki 10 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
Yüzde 1,43 değer kaybeden Bitcoin 21 bin 300 dolar oldu.
Yüzde 2,29 düşen Ethereum bin 187 dolar.
Ripple yüzde 1,82 düşerek 0.33 cent oldu.
Dogecoin 10 Temmuz sabahında yüzde 1,82 değer kaybederek 0.06 cent oldu.
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