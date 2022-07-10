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10 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?

10.07.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl oldukça iyi performans gösteren kripto paralarda bu seneki düşüş devam ediyor. Bitcoin 30 bin dolar seviyesinin altına düşmesiyle 18 bin, 22 bin dolar seviyesi arasındaki seyrini sürdürüyor. Peki 10 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

10 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto paralarda kısa vadeli yükselişlerin ardından düşüşler gelmeye devam ediyor. Bitcoin, Ethereum başta olmak üzere diğer birçok kripto para 10 Temmuz gününe düşüş ile başladı. Peki 10 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

10 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?

10 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?

BİTCOİN NE KADAR?

Yüzde 1,43 değer kaybeden Bitcoin 21 bin 300 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Yüzde 2,29 düşen Ethereum bin 187 dolar.

RİPPLE NE KADAR?

Ripple yüzde 1,82 düşerek 0.33 cent oldu.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin 10 Temmuz sabahında yüzde 1,82 değer kaybederek 0.06 cent oldu.

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bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin ripple
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