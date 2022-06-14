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14 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu?

14.06.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin'de geçtiğimiz yıl kasım ayında başlayan düşüş trendi bu yıl boyunca devam etti. En son FED'in faiz kararını artırmasının ardından meydana gelen kripto paralardaki değer kaybı devam ediyor. ABD'de faiz oranlarının artırılması, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasına neden yol açtı. Peki 14 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

14 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu?

Kripto paralarda düşüşün derinleştiği son birkaç haftadır, kripto paralarda son durum araştırmaları hız kazandı. Bitcoin uzun bir zaman sonra yeniden 30 bin doların altında işlem görmeye başladı. Peki 14 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

BİTCOİN NE KADAR?

14 Haziran'a yüzde 2'lik düşüş ile başlayan Bitcoin 22 bin dolar oldu.

14 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu?

DOGECOİN NE KADAR?

Volatil varlıklardan biri olan Dogecoin geçtiğimiz yıldan bu yana adeta eridi. 14 Haziran sabahına yüzde 1,90'lık yükseliş ile başlayan Dogecoin'in güncel fiyatı 0.05 cent oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum yalnızca geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti. 14 Haziran'a yüzde 3,3'lük düşüş ile başlayan Ethereum bin 169 dolar oldu.

RİPPLE NE KADAR?

Ripple (XRP) yüzde 0,90'lık yükseliş ile 0.31 dolar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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