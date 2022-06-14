Kripto paralarda düşüşün derinleştiği son birkaç haftadır, kripto paralarda son durum araştırmaları hız kazandı. Bitcoin uzun bir zaman sonra yeniden 30 bin doların altında işlem görmeye başladı. Peki 14 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

BİTCOİN NE KADAR?

14 Haziran'a yüzde 2'lik düşüş ile başlayan Bitcoin 22 bin dolar oldu.

DOGECOİN NE KADAR?

Volatil varlıklardan biri olan Dogecoin geçtiğimiz yıldan bu yana adeta eridi. 14 Haziran sabahına yüzde 1,90'lık yükseliş ile başlayan Dogecoin'in güncel fiyatı 0.05 cent oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum yalnızca geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti. 14 Haziran'a yüzde 3,3'lük düşüş ile başlayan Ethereum bin 169 dolar oldu.

RİPPLE NE KADAR?

Ripple (XRP) yüzde 0,90'lık yükseliş ile 0.31 dolar oldu.

