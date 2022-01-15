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15 Ocak Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

15.01.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralardaki son durum merak konusu oldu. El Salvador başkanı Bukele Bitcoin'in 2022 yılı içinde 100 bin dolar olacağı iddia etmişti. Bitcoin'in TL karşısındaki değeri 580 bin 425 TL oldu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

15 Ocak Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Kripto paralar son birkaç haftadır değer kaybediyor. Geçtiğimiz günlerde 39 bin 600 dolar seviyesine kadar inen Bitcoin yeniden 42 bin doların üzerine çıkmayı başardı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

15 Ocak sabah saatlerine yüzde 0,42'lik düşüş ile başlayan Bitcoin 42 bin 910 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

15 Ocak sabah saatlerine stabil başlayan Ethereum 3 bin 305 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 0,21 cent seviyesine kadar ulaşan Dogecoin yüzde 2,73'lük değer kaybıyla 0,18 cent oldu.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Yüzde 0,30 değer kaybeden Ripple 0,77 cent.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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