15 Ocak Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Kripto paralar son birkaç haftadır değer kaybediyor. Geçtiğimiz günlerde 39 bin 600 dolar seviyesine kadar inen Bitcoin yeniden 42 bin doların üzerine çıkmayı başardı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...
15 Ocak sabah saatlerine yüzde 0,42'lik düşüş ile başlayan Bitcoin 42 bin 910 dolar.
15 Ocak sabah saatlerine stabil başlayan Ethereum 3 bin 305 dolar.
Geçtiğimiz gün 0,21 cent seviyesine kadar ulaşan Dogecoin yüzde 2,73'lük değer kaybıyla 0,18 cent oldu.
Yüzde 0,30 değer kaybeden Ripple 0,77 cent.
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