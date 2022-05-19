Kripto paralarda uzun süre görülen değer kaybı, FED faiz artışının açıklanmasıyla derinleşti. Bitcoin uzun bir süreden sonra 30 bin doların altında işlem görüyor. Peki 19 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? İşte merak edilenler...

BİTCOİN NE KADAR?

19 Mayıs günü yüzde 1,64 değer kazanan Bitcoin 29 bin 150 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

19 Mayıs'ta yüzde 2 yükselen Ethereum bin 950 dolardan işlem görüyor. Ethereum uzun üre sonra 2 bin doların altına indi.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler kripto para Dogecoin en çok kan kaybeden varlıklardan biri oldu. Yüzde 0,52 değer kaybeden Dogecoin 0,08 cent oldu.

