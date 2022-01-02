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2 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

02.01.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'nin kripto paralar için ne getirileceği konuşulurken tüm dünyanın gözü Bitcoin'in güncel fiyatına çevrildi. Lider kripto para birimi Bitcoin, TL bazında 627 bin 988 TL'ye düştü. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...

2 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

Bitcoin yatırımlarıyla da tanınan MicroStrategy, her düşüşte Bitcoin adetini çoğaltıyor. Bilindiği üzere, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador olmuştu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...

2 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 2 Ocak 2022 Pazar gününe yüzde 1,33 gerileyerek 47 bin 150 dolardan başladı.

ETHEREUM NE KADAR?

2 Ocak sabah saatlerinde yüzde 0,60 değer kaybeden Ethereum 3 bin 744 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler kripto para birimi Dogecoin 0,17 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Yüzde 0,94 değer kaybeden Ripple (XRP) ise 0,84 cent.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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