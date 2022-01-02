2 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

Bitcoin yatırımlarıyla da tanınan MicroStrategy, her düşüşte Bitcoin adetini çoğaltıyor. Bilindiği üzere, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador olmuştu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...
Bitcoin 2 Ocak 2022 Pazar gününe yüzde 1,33 gerileyerek 47 bin 150 dolardan başladı.
2 Ocak sabah saatlerinde yüzde 0,60 değer kaybeden Ethereum 3 bin 744 dolar.
Popüler kripto para birimi Dogecoin 0,17 cent.
Yüzde 0,94 değer kaybeden Ripple (XRP) ise 0,84 cent.
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