23 Ocak Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu?

Kripto paralardaki değer kaybı geçtiğimiz gün de sürdü. Haftaya 0,17 cent seviyesinden başlayan Dogecoin, kripto genelinde görülen düşüş ile 1 hafta içinde 0,13 cent seviyesine kadar geriledi. Dogecoin 23 Ocak Pazar sabahına yüzde 10'luk yükseliş ile başladı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Hafta içinde yaklaşık yüzde 16 değer kaybeden Bitcoin 35 bin 670 dolar oldu. Bitcoin TL bazında ise 478 bin 818 TL oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Yüzde 3,46 değer kazanan Ethereum uzun süre sonra 3 bin dolar seviyesinin altına inerek 2 bin 494 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler ve volatil kripto para birimi Dogecoin, hafta geneline bakıldığında düşüşten en çok etkilenen varlıklardan biri oldu. Ancak 23 Ocak sabahına yüzde 10 değer kazandı ve 0,13 cent seviyesinden işlem görüyor.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Düşüşün ardından yüzde 3,36 değer kazanan Ripple 0,61 cent.

