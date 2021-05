25 Mayıs kripto paralarda yükseliş! | Bugün (25 Mayıs) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar oldu?

Ethereum ise Nisan ayında çıktığı zirveden sonra ani bir düşüşle yere çakılarak uzun zaman sonra ilk defa 2 bin doların altını gördü. Kripto piyasasında genel olarak yaşanan bu düşüş eğiliminin ardında ise, Çin’de yaşanan kripto borsası gerilimi olduğu tahmin ediliyor. Ethereum, yaşadığı düşüşün ardından bugün itibariyle kendisini toparlayarak 2 bin 500 doların üzerine çıktı.

"KRİPTO PARA VARLIKLARI KONUSUNDA ŞÜPHELİYİM"

Bank of England başkanı Andrew Bailey, günün erken saatlerinde ise kripto para birimleri için “tehlikeli” tabirini kullandı. “Açıkçası kripto varlıklar konusunda şüpheliyim. Çünkü tehlikeliler ve sektör içerisinde çok büyük bir coşku var.” Diyen Bailey’in bu sözlerinin kripto borsası üzerindeki etkisi uzmanlar tarafından takip ediliyor.

Son zamanlarda kripto paralar konusunda yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen Elon Musk’ın ise attığı bir tweet, gündemi tekrar hareketlendirdi. Musk, paylaşmış olduğu tweet’te, Dogecoin (DOGE) gelişimine katkıda bulunmak isteyen geliştiricileri, Reddit platformundaki Dogecoin sayfasına davet etti.

If you’d like to help develop Doge, please submit ideas on GitHub & https://t.co/liAPQMFaQB @dogecoin_devs