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25 Mayıs kripto paralarda yükseliş! | Bugün (25 Mayıs) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar oldu?

25.05.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda inanılmaz bir düşüşle çakılan kripto para birimleri, yatırımcısını endişelendirmiş ve piyasa hacimlerinde büyük düşüşe neden olmuştu. Özellikle kripto borsasının devi Bitcoin 32 bin dolarlık seviyesi ile yatırımcısına kaybettirmişti. Yaşanan bu gelişmelerden sonra bugün itibariyle kendini toparlayan Bitcoin, 40 bin dolar seviyesine yaklaşmış durumda.

Ethereum ise Nisan ayında çıktığı zirveden sonra ani bir düşüşle yere çakılarak uzun zaman sonra ilk defa 2 bin doların altını gördü. Kripto piyasasında genel olarak yaşanan bu düşüş eğiliminin ardında ise, Çin’de yaşanan kripto borsası gerilimi olduğu tahmin ediliyor. Ethereum, yaşadığı düşüşün ardından bugün itibariyle kendisini toparlayarak 2 bin 500 doların üzerine çıktı.

"KRİPTO PARA VARLIKLARI KONUSUNDA ŞÜPHELİYİM"
Bank of England başkanı Andrew Bailey, günün erken saatlerinde ise kripto para birimleri için “tehlikeli” tabirini kullandı. “Açıkçası kripto varlıklar konusunda şüpheliyim. Çünkü tehlikeliler ve sektör içerisinde çok büyük bir coşku var.” Diyen Bailey’in bu sözlerinin kripto borsası üzerindeki etkisi uzmanlar tarafından takip ediliyor.

Son zamanlarda kripto paralar konusunda yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen Elon Musk’ın ise attığı bir tweet, gündemi tekrar hareketlendirdi. Musk, paylaşmış olduğu tweet’te, Dogecoin (DOGE) gelişimine katkıda bulunmak isteyen geliştiricileri, Reddit platformundaki Dogecoin sayfasına davet etti.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $39.000,6800 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %8,67 artışla $38.338,29 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 23 Mayıs tarihinde $33.619,8200 ile son bir ayın en düşük, 8 Mayıs tarihinde ise $58.976,6500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.623,3900 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %19,56 artışla $2.565,01 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 23 Mayıs tarihinde $2.066,4600 ile son bir ayın en düşük, 11 Mayıs tarihinde ise $4.138,9100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $0,9259 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %20,64 artışla $0,9603 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3585 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %13,31 artışla $0,3446 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 25 Nisan tarihinde $0,2405 ile son bir ayın en düşük, 8 Mayıs tarihinde ise $0,6735 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

CARDANO NE KADAR?

CARDANO NE KADAR?
Güne $1,5506 ile başlayan Cardano, saat bugün itibarıyla %9,57 artışla $1,5060 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Çin Elon Musk Ethereum Kripto para
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