27 Eylül Bitcoin kaç TL? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

Çin'in kripto paralara ilişkin uyguladığı yasaklarla birlikte Bitcoin geçtiğimiz hafta 39 bin 600 dolara kadar gerilemişti. Ancak söz konusu seviyeden alıcı bulan Bitcoin haftayı 43 bin 200 dolardan kapattı. Öte yandan El Salvador kripto parayı resmi para birimi olarak kabul etmişti. 1 Bitcoin'in değeri 390 bin 674 TL. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Lider kripto para birimi Bitcoin güne yüzde 1,86'lık yükseliş ile başladı. Bitcoin 44 bin 27 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 27 Eylül gününe 1,87'lik yükseliş ile başladı. Ethereum'un fiyatı 3 bin 121 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Güne 0,15'lik düşüş ile başlayan Dogecoin 0,20 cent.

RİPPLE NE KADAR?

Ripple (XRP) güne yüzde 2,33'lük yükseliş ile başladı. Ripple'ın fiyatı 0,96 cent.

