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"28 bin dolarım buhar oldu" demişti! Binance Türkiye'den 'soruşturma' açıklaması

12.08.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binance Türkiye İletişim Ekibi, İstanbul'da bir kişinin yatırdığı 234 bin liranın "buharlaştırıldığını" iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmasına ilişkin, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı, bu süreçte şirketin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığını açıkladı.

"28 bin dolarım buhar oldu" demişti! Binance Türkiye'den 'soruşturma' açıklaması

Binance Türkiye İletişim Ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Binance Türkiye hakkında bugün bazı medya organlarında yer alan iddialara ilişkin kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

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İlgili müşterinin şikayeti üzerine yapılan incelemede, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kripto varlık transferi işleminin de müşterinin kendisi tarafından gerekli güvenlik prosedürlerinin yerine getirilmesi suretiyle yapıldığı, bu süreçte Şirketimizin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığı anlaşılmış ve bu husus müşteriye müteaddit kereler açıklanmıştır. Ayrıca, kripto varlığın transfer edildiği üçüncü kişinin şirketimizle ya da şirketimizin iş ortaklarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Habere konu olay tamamen müşteri ile kendisine gelir taahhüdünde bulunan üçüncü kişi arasında gerçekleşen bir işlemdir. Netice olarak söz konusu kripto varlıkların buharlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır, her türlü hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirterek kamuoyunu saygılarımızla bilgilendiririz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da esnaf Sarper Dağlı bir kripto para borsasına yatırdığı 28 bin dolarının buharlaştırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paranın akıbetinin araştırılmasını istemişti.

Dağlı'nın suç duyurusu dilekçesinde, 14 Haziran'da 28 bin dolara karşılık olarak 234 bin 123 liralık miktarı herhangi bir kripto para almadan, yatırım amacıyla şüpheli şirket üzerinden banka hesaplarına yatırdığı, 23 Haziran'da kar payı olarak 227 doların hesabına geçtiği ancak 24 Haziran'da kontrol ettiğinde hesabında paranın olmadığını fark ettiği ifade edilmişti. (AA/DHA)

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