36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp: Tabela kırmızı oldu!

Orta Doğu’daki gerilim ve Brent petrolün 100 doların üzerine çıkması kripto piyasasında etki gösterdi. Buna göre, Bitcoin 69 bin doların altına inerken alt coinlerde de değer kaybı görüldü. Jeopolitik gerilimler dışında piyasalar Fed’in faiz kararına odaklanmış durumda.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

36 saatlik yükselişinden sonra Bitcoin geri çekilmeye başladı. Orta Doğu’da devam eden gerilim ve petrol fiyatlarının yeniden yükselişi kripto piyasasını etkiledi. Kriptoda yaşanan kısa süreli toparlanma kalıcı olmadı.

HAFTALIK KAYIP YÜZDE 4,3

Bu sabah Bitcoin'in fiyatı 69 bin 393 dolar seviyesine geriledi. Kripto para birimi son 24 saatte yüzde 0,8 değer kaybederken haftalık düşüş yüzde 4,3'e ulaştı.

PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Irak sularında iki petrol tankerine yönelik saldırıların ardından Brent petrol fiyatlarının yeniden varil başına 100 doların üzerine çıkması piyasalarda satış baskısını artırdı.

RİSK İŞTAHI GERİLEDİ

Bu gelişme, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) önerdiği rekor petrol rezervi salımına ilişkin iyimserliğin zayıflamasına neden olurken, özellikle Asya piyasalarında risk iştahının gerilemesine yol açtı.
71 BİN DOLARIN ÜZERİNDE KALICI OLMADI

Bitcoin, Çarşamba günü geç saatlerde 71 bin 230 dolara kadar yükselmişti. Ancak tanker saldırılarına ilişkin haberlerin ardından fiyat birkaç saat içinde yaklaşık 2 bin dolar geriledi.
Böylelikle Bitcoin, son iki haftada 71 bin dolar seviyesinin üzerine çıkıp Orta Doğu'daki gerilimin artmasıyla üçüncü kez geri çekilmiş oldu.

ALT COİNLERDE SON DURUM NE?

Piyasadaki zayıf görünüm diğer kripto varlıklara da yansıdı. Ether yüzde 0,5 düşüşle 2.025 dolara inerken haftalık kaybı yüzde 4,5'e ulaştı. Solana yüzde 1,5 gerileyerek 85 dolara düştü ve son yedi günde yüzde 5,7 ile büyük kripto varlıklar arasında en zayıf performansı gösterdi.
XRP yüzde 0,8 düşüşle 1,37 dolara gerilerken, Dogecoin yüzde 0,8 kayıpla 0,092 dolara indi. Dogecoin'de, hafta başında Elon Musk etkisiyle görülen yükselişin önemli bölümü geri verildi. BNB ise 642 dolar seviyesinde yatay seyretti.

JEOPOLİTİK RİSK VE FED BEKLENTİSİ

Orta Doğu'daki çatışmaların süresine ilişkin belirsizlik piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İran'ın bölgedeki hedeflere yönelik saldırıları sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar da enerji piyasalarında tedirginlik yaratıyor.
Öte yandan yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası'nın 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıya çevrilmiş durumda. Petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması, stagflasyon riskine ilişkin tartışmaları artırırken faiz indirimi beklentilerinin de zayıflamasına neden oluyor.

