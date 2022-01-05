5 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum nedir?

El Salvador başkanı Bukele Bitcoin'in 2022'de 100 bin dolar seviyesine ulaşması sürecinde iki ülkenin daha, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul edeceğini açıkladı. Kripto paralar son dönemlerin popüler yatırım araçları arasında yer alıyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

5 Ocak sabah saatlerinde yüzde 1 değer kazanan Bitcoin 46 bin 300 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Yüzde 0,50 yükselen Ethereum ise 3 bin 806 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin 0,17 cent seviyesinin altına gerileyerek 0,169 cent oldu. Dogecoinde yüzde 0,80'lik değer kaybı yaşandı.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Yüzde 1 değer kazanan Ripple ise 0,83 dolar oldu.

