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5 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum nedir?

05.01.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralarda son durum araştırılıyor. Bilindiği üzere El Salvador, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmişti. El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'in 2022'de 100 bin doları bulacağını söylemişti. Bitcoin TL bazında 622 bin 197 TL oldu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum...

5 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum nedir?

El Salvador başkanı Bukele Bitcoin'in 2022'de 100 bin dolar seviyesine ulaşması sürecinde iki ülkenin daha, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul edeceğini açıkladı. Kripto paralar son dönemlerin popüler yatırım araçları arasında yer alıyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

5 Ocak sabah saatlerinde yüzde 1 değer kazanan Bitcoin 46 bin 300 dolar oldu.

5 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum nedir?

ETHEREUM NE KADAR?

Yüzde 0,50 yükselen Ethereum ise 3 bin 806 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin 0,17 cent seviyesinin altına gerileyerek 0,169 cent oldu. Dogecoinde yüzde 0,80'lik değer kaybı yaşandı.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Yüzde 1 değer kazanan Ripple ise 0,83 dolar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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