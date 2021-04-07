7 Nisan Bitcoin ve Ethereum | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Ethereum, 6 Nisan günü 2.121,7900 dolar ile kapatırken, 7 Nisan sabahı ise güne 2.121.0600 dolar civarında başladı. Etherum, dolar bazında haftalık olarak %13,60 bir büyüme gösterirken, Bitcoin dolar bazında haftalık %1,78 düşüş gösterdi. Bitcoin, toplam piyasa hacminin %56.1’ine, Ethereum ise %12.2’sine sahip. 7 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

BİTCOİN NE KADAR? Güne $58.205,1000 ile başlayan Bitcoin, 7 Nisan itibarıyla %2,00 azalışla $57.680,48 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 8 Mart tarihinde $51.794,7100 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $57.680,48 ve ₺483.515,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.121,0600 ile başlayan Ethereum, 7 Nisan itibarıyla %1,44 azalışla $2.091,69 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 6 Nisan tarihinde ise $2.121,7900 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.091,69 ve ₺17.558,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE NE KADAR? Güne $1,0218 ile başlayan Ripple, 7 Nisan itibarıyla %18,31 artışla $1,0502 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 15 Mart tarihinde $0,4391 ile son bir ayın en düşük, 7 Nisan tarihinde ise $1,0502 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,0502 ve ₺8,8080'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN NEDİR? Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.