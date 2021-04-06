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Akon şehir kuruyor! Kendi kripto parasını kullanacak

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 06.04.2021 08:48 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Akon ülkesi Senegal'e kuracağı fütüristik şehir projesinin ardıandan Uganda'da da yeni projeye başlayacağını açıkladı. Akon, kurduğu şehirlerde kripto para birimi Akoin'in geçeceğini söyledi.

Akon şehir kuruyor! Kendi kripto parasını kullanacak

Senegal asıllı ünlü şarkıcı Akon, Senegal'den sonra Uganda'da da fütüristik şehir projesini başlatacağını duyurdu.

NBS televizyonunun haberine göre, başkent Kampala'da basına açıklamalarda bulunan Akon, hükümetin kendisine vereceği 260 hektarlık arazide başka bir "Akon şehri" kuracağını açıkladı.

Projenin 2036 yılında tamamlanacağını belirten Akon, bu şehirde yaşayanların kripto para "Akoin" kullanacağını ifade etti.

Akon, projeyle Uganda'nın güzelliğini tüm dünyaya gösterme fırsatı elde edeceklerini söyledi.

Şarkıcı, Eylül 2020'de yaptığı tanıtımda Senegal'deki 850 hektarlık arazide gerçekleştirilecek 6 milyar dolarlık projeye 2021'de başlanacağını ilan etmişti.

AKOİN KISA SÜREDE YÜKSELDİ

Kripto para birimi Akoin geçtiğimiz Şubat ayında 1 lira seviyelerinde seyrediyordu. Şubat ayının sonlarına doğru 4 lira seviyesini test eden Akoin bugün 2.34 lira seviyesinden işlem görüyor.

(AA)

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