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BigOne güvenilir mi? BigOne nedir? İşte yerli kripto para borsaları…

25.04.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex ve Vebitcoin kripto para borsalarının dolandırıcılık haberi ile gündeme gelmesinin ardından, iki sitede erişime kapatıldı. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yurtdışına kaçmasının ardından, gözler diğer yerli kripto para borsalarına çevrildi. Vatandaşlar diğer kripto para borsalarının güvenilir olup olmadığını araştırmaya başladı.

BigOne güvenilir mi? BigOne nedir? İşte yerli kripto para borsaları…

Şu an için Türkiye’de yerli olarak irili ufaklı toplamda 40 kripto para alım satımının yapıldığı borsa bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de BigOne. BigOne, 2017 yılında kuruldu. Bitcoin, Ethereum ve diğer alt coinlerin alım satımının yapıldığı site, bir blockchain yatırım şirketi olan INBlockchain tarafından da desteklenmektedir. Peki, BigOne güvenilir mi?

BİGONE GÜVENİLİR Mİ?

BigOne, güvenliği en öncelikli hale getirdikleri için sektördeki en güvenli borsa olduğunu iddia ediyor. Ancak şu anda iddialarını ihlal etmek veya onaylamak için yeterli bir geçmişe sahip değil.

BigOne’da bir hesap oluşturmak için e-posta adresinizi doğrulamanız gerekmektedir. Ayrıca hesabınıza herhangi bir kripto yatırmadan veya alım satım işlemi gerçekleştirmeden önce 2 faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmeniz gerekiyor. Kimliğinizi kanıtlamadan para çekme işlemini gerçekleştiremiyorsunuz.

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BigOne, kullanıcılarının hesaplarıyla ilgili herhangi bir soru veya sorunun oluşması durumunda, çeşitli SSS’lere cevap veren çevrimiçi bir yardım sistemine sahip. Kullanıcılar ayrıca Zendesk’ten bir destek isteği göndererek, doğrudan müşteri destek ekibiyle de iletişime geçebiliyorlar.

Thodex ve Vebitcoin gibi borsaların dolandırıcılık iddiaları ile gündeme gelmesinin ardından, yatırımcılar yerli kripto para borsaları hakkında da araştırma yapıyor. Şu an için BigOne ile ilgili herhangi bir olumsuz durum mevcut değil.

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BİGONE NEDİR?

BigOne kripto para borsasının 24 saatte eriştiği hacim $586,066,416.53. Bigone borsası 2017 yılından beri yatırımcılara ve traderlara hizmet veriyor. Bitcoin ve kripto para borsasının merkezi Seychelles ülkesinde yer alıyor.


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bitcoin Ethereum Kripto para Thodex
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