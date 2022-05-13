Binance Bitcoin'i ipten aldı! Yeni bir düşüş gelecek mi? Uzmanlar rakamlarla açıkladı

Kripto paralar ve Bitcoin fiyatı için düşüş getiren Terra ekosistemindeki iki ana kripto varlık LUNA ve UST için yeni bir karar alındı. Binance, yaptığı duyuruda LUNA ve UST için marj ticaretinde alım satımın kaldırılacağı ve durdurulacağını bildirdi. Açık pozisyonlar için ise kapatılıp otomatik ödeme yapılacağı söylendi. Ayrıca UST ve LUNA’nın spot çiftleri için de alım satım durduruldu.

Buna göre Binance platformunda LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR çiftleri için işlemler durduruldu. Şu an sadece LUNA/BUSD çiftinde işlemlerin devam ettiği görülüyor. Binance ayrıca UST için de BTC/UST, LUNA/UST, ETH/UST, BNB/UST, UST/USDT paritelerinde spot işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

BITCOIN YENİDEN ARTIYA GEÇTİ

10 Kasım tarihinde 69 bin doları görerek tarihi zirvesine ulaşan Bitcoin ise dün 24 bin dolar seviyesini görmesinin ardından karar sonrası yeniden toparlanma hareketi başlattı. Lider kripto para birimi şu sıralar kritik kabul edilen 30 bin dolar seviyesinin üzerinde yer alıyor.

ALTCOIN’LER YÜZDE 10’DAN FAZLA YÜKSELDİ

Bitcoin’deki toparlanma altcoin’lerde de rengin yeşile dönmesine neden oldu. En büyük altcoin Ethereum şu sıralar yüzde 7,3 artıya geçerek 2 bin doların üzerine yükseldi. Cardano (ADA) yüzde 24, Solana yüzde 10, Dogecoin yüzde 17, SHIBA INU yüzde 16, Ripple ise yüzde 14 artış yaşadı.

BITCOIN YENİDEN DÜŞER Mİ?

Analistler Bitcoin için, 30 ve 30 bin 500 dolarlık direnç seviyelerinin üzerinde net bir hareketin yeni bir yükseliş başlamasını sağlayabileceğine işaret etti. Bir sonraki kilit direncin ise 31 bin 500 dolar seviyesinin yakınında olabileceğini dile getirdi.

NewsBTC’den Aayush Jindal’ın teknik analizine göre, eğer Bitcoin 30 bin dolarlık direnç bölgesini geçemezse, yeni bir düşüş başlatabilir. Anlık bir destek 28 bin 800 dolar seviyesine yakın. Bir sonraki büyük destek ise 27 bin 650 dolar seviyesinin yakınında görülüyor. Aşağı yönlü bir kırılma ve 27 bin 650 dolarlık desteğin altında kapanma kayıpları hızlandırabilir. Bir sonraki büyük destek 26 bin 200 dolar olabilir, bunun altında 25 bin 500 dolarlık destek bölgesine doğru bir hareketi hedefleyebilir.



