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Binance çöktü mü? Binance'a neden girilmiyor?

20.04.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımı yaptığını açıklamasının ardından kripto para borsası Binance’da erişim problemi yaşanmıştı. Kriptop para alım satım işlemlerini Binance'tan yapanlar, belli bir süre uygulamaya erişmede problem yaşadı.

Binance çöktü mü? Binance'a neden girilmiyor?

Kripto para borsası ve Bitcoin son dönemlerde hareketli günler yaşıyor. Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın almasının ardından, en güvenilir sayılan kripto para borsası Binance çöktü.

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Bir uygulama platformu olan Binance, bazen yoğunluktan ya da farklı sebeplerden dolayı çökebiliyor.

Tesla'nın SEC dosyasında 1,5 milyar dolarlık bitcoin satın almasının arkasından yalnızca 15 dakika içinde 40 bin doların biraz altından 44 bin doların üzerine yükselen Bitcoin fiyatını ortaya çıkardıktan sonra geldi. Ani fiyat artışı, Binance gibi ana akım borsalarda yoğun trafiğe neden olarak teknik problemlere yol açarak müşterilere borsa erişimlerini beraberinde getirdi.

Binance konuyla ilgili "Binance.com'a erişimde bazı geçici zorlukların farkındayız. Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Sabrınız için teşekkür eder ve verdiğiniz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." açıklamasında bulundu.

KRİPTO PARA BORSASI BİNANCE NEDİR?

Binance kelimesi, finance (finans) ve binary (ikili) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

2017’de dijital dünyada CZ olarak bilinen Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, 2018’den beri ticaret hacmi açısından ve marketinde listelediği altcoin’lerinin sayısı bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında bulunuyor.

Listelediği altcoin’lerin sayısı bakımından neredeyse dünyada rakipsiz konumda olan Binance, kullanıcılarının sadece ABD Doları veya Bitcoin ile altcoin alıp satmalarını değil, hizmet sunduğu ülkelerin para birimi ile de altcoin alıp satabilmelerini sağlıyor.

Örnek verilirse, TL ile Binance’da işlem yapabilir, kripto para satıp alabilirsiniz. Kullanıcılarına her konuda dört dörtlük hizmet sunmayı hedefleyen Binance, sürekli kendini geliştirmekte ve gün ve gün hizmet sunduğu ülkeleri genişletmektedir.

Net olmamakla beraber genel merkezinin Malta’da bulunduğu bilinen Binance, son 3 senede öngörülemeyecek seviyede büyüme kaydetti. Sahibi Changpeng Zhao’nun dünyanın en zenginler isimler arasına girmeyi başardı.


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Kripto para
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