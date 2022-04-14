Binance’den Türkiye kararı: CEO Changpeng Zhao duyurdu: “Başlattık…”

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance Türkiye için kritik bir karara imza attı. Binance, bir ilki Türkiye’de gerçekleştirerek Türkçe çağrı merkezi hizmetlerini başlattığını duyurdu.

Paris Blok Zinciri Haftası Zirvesi’nde konuşan Binance CEO’su Changpeng Zhao, yaptığı açıklamada, Türkçe müşteri hizmetleri sistemini şu an test ettiklerini belirterek, “Sadece mesajlaşma üzerinden müşteri desteği sağlıyoruz, ileriki dönemlerde telefonla da tüm ülkelerde bu hizmeti başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

PİLOT UYGULAMA TÜRKÇE OLARAK BAŞLADI

Türkiye’deki kripto para ekosisteminin büyümesine ve güçlendirilmesine verdiği önemle yatırımlarını sürdüren Binance, çağrı merkezi hizmetlerini ilk kez Türkçe olarak başlattı. Türkiye’deki pilot uygulamadan ilk etapta sadece VIP müşterileri yararlanabiliyor.

Dolandırıcılık vakalarını başlamadan bitirmek adına müşteri desteği ekibi ile yapılacak görüşmeler Binance uygulaması üzerinden gerçekleştirilirken, kullanıcılar cep telefonu numarası üzerinden değil, Binance uygulaması üzerinden aranıyor ve görüşmeler aramayı kabul etmeleri halinde gerçekleştiriliyor.

Kullanıcılarına sunduğu hizmeti her geçen gün genişletmeyi amaçlayan şirket, 7/24 müşteri desteği hizmetiyle müşterilerinin ihtiyaçları olan her bilgiye hızlı, akıcı ve kapsamlı şekilde erişebilmelerini hedefliyor. Kullanıcılarına şu anda sadece mesajlaşma üzerinden müşteri desteği veren Binance, önümüzdeki dönemde tüm ülkelerde çağrı merkezi hizmetine geçmeye hazırlanıyor.



