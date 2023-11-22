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Binance'in CEO'su kara para iddiaları sonrasında istifa kararı almıştı: Yerine geçecek isim belli oldu

22.11.2023 11:04 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, ABD'de yürütülen kara para aklama soruşturmasında kendisine isnat edilen suçlamaları kabul ederek şirketteki görevinden istifa etti. Zhao'nun yerine şirkette uzun süredir yöneticilik pozisyonunda görev yapan Richard Teng geçecek.

Binance'in CEO'su kara para iddiaları sonrasında istifa kararı almıştı: Yerine geçecek isim belli oldu

ABD'li savcılar Binance'in kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4.3 milyar dolar ceza ödeyeceğini açıkladılar. Savcıların açıklamasına göre, Binance 15 ay içinde 1.81 milyar dolar, daha sonra ise cezanın kalanı 2.51 milyar doları ödeyecek.

50 MİLYON DOLARLIK CEZA ÖDEYECEK

Binance'in ABD'deki düzenleyici kurumlarla vardığı anlaşmaya göre, Zhao ise 50 milyon dolarlık ceza ödeyecek. Savcılar söz konusu anlaşmayı ABD tarihinde bir şirkete verilen en büyük cezalardan biri olarak nitelendirdiler. Kripto para alım satım platformu FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'in dolandırıcılıktan suçlu bulunmasının ardından, soruşturmalarla karşı karşıya olan kripto para sektörü böylece yeni bir darbe almış oldu.

Fakat bazı hukukçular Zhao'nun servetine ve 2017'de kurduğu Binance'teki hissesine dokunulmayacağı için bu cezanın Zhao için iyi bir sonuç olduğunu dile getirdiler.

RİCHARD TENG YENİ CEO

Bu kararın ardından istifa eden Binance'in CEO'su Changpeng Zhao'nun yerine geçecek isim belli oldu. Zhao'nun yerine şirkette uzun süredir yöneticilik pozisyonunda görev yapan Richard Teng geçecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Sam Bankman-Fried'ı geçen yıl Aralık ayında "dayanıksız bir sistem" kullanarak yatırımcıları dolandırmakla suçlamıştı. Bankman-Fried ABD başsavcılığının talebi üzerine Bahamalar'da tutuklanmıştı.

Kripto Piyasaları


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