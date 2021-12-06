Binance, İngiltere’de lisans alma hazırlığı yapıyor

Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsalarından Binance, İngiltere'de kayıtlı bir kripto varlık şirketi haline gelmek için hazırlıklara başladı.

18 AYA KADAR TAMAMLAYACAKLAR

Binance CEO'su Changpeng Zhao, Sunday Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Binance'nin hedefinin gelecek 6-18 ay içinde İngiltere'de kayıtlı bir kripto varlık şirketi haline gelmek olduğunu söyledi. Bu hedefin başarılması, dünyanın en büyük kriptopara borsası olan Binance'ye İngiltere'nin kara para aklama standartlarını yerine getirmesi halinde kullanıcılarına geniş bir bantta ürünler sunma imkanı verecek.

Zhao, FCA'nın Haziran ayında Binance'nin İngiltere operasyonu için aldığı karardan bu yana Binance 200 kadar çalışan işe alarak İngiltere'nin finansal düzenlemelerine uyum sürecini başlattığını belirtirken, FCA'nın onayının alınmasından sonra İngiltere'de kullanıcılarına vadeli ve türev ürünler sunabileceklerini vurguladı.

