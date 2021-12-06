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Binance, İngiltere’de lisans alma hazırlığı yapıyor

06.12.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'deki faaliyetleri bu yıl Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) durdurulan kripto para borsası Binance, İngiltere operasyonunu yeniden inşa etmek için harekete geçerek lisans almaya hazırlanıyor.

Binance, İngiltere’de lisans alma hazırlığı yapıyor

Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsalarından Binance, İngiltere'de kayıtlı bir kripto varlık şirketi haline gelmek için hazırlıklara başladı.

18 AYA KADAR TAMAMLAYACAKLAR

Binance CEO'su Changpeng Zhao, Sunday Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Binance'nin hedefinin gelecek 6-18 ay içinde İngiltere'de kayıtlı bir kripto varlık şirketi haline gelmek olduğunu söyledi. Bu hedefin başarılması, dünyanın en büyük kriptopara borsası olan Binance'ye İngiltere'nin kara para aklama standartlarını yerine getirmesi halinde kullanıcılarına geniş bir bantta ürünler sunma imkanı verecek.

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Zhao, FCA'nın Haziran ayında Binance'nin İngiltere operasyonu için aldığı karardan bu yana Binance 200 kadar çalışan işe alarak İngiltere'nin finansal düzenlemelerine uyum sürecini başlattığını belirtirken, FCA'nın onayının alınmasından sonra İngiltere'de kullanıcılarına vadeli ve türev ürünler sunabileceklerini vurguladı.

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