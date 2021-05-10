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Binance para çekme işlemini durdurdu mu? Binance para çekme işlemini neden durdurdu?

10.05.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, geçici olarak para çekimlerini askıya aldı. Twitter’dan yaptığı açıklama ile özür dileyen Binance, site üzerinde çalışma yaptıklarını duyurdu. Binance, geçici olarak durdurulan para çekiminin en kısa sürede düzelmesi için ekiplerin çalışma yaptığını açıkladı.

Binance para çekme işlemini durdurdu mu? Binance para çekme işlemini neden durdurdu?

En büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, geçici bir süre ile para çekme işlemini durdurdu. Bunun üzerine birçok vatandaş, endişeye kapıldı. Thodex, travmasından sonra konu ile ilgili kısa sürede birçok araştırma yapıldı. Binance, konu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden bir özür mesajı yayınladı.

BİNANCE GEÇİCİ SÜRELİĞİNE PARA ÇEKİMİNİ DURDURDU

Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Binance Global'den yapılan açıklamada:

"Tüm para çekme işlemleri Binance'da geçici olarak askıya alındı. Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz" denirken, "Bir para çekme talebi gönderirseniz, sıraya eklenecektir, ancak bu istek sorun çözülene kadar işleme alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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İŞLEMLER YENİDEN BAŞLADI

Binance'de para çekme işleminin geçici olarak durdurulmasının ardından şirketten yapılan yeni bir açıklama ile işlemlerin yeniden başladığı duyuruldu.

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