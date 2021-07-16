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Binance'tan çarpıcı token açıklaması! Destek vermeyecek

16.07.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan ve Çin'den aldığı darbelerle sarsılan Binance, hisse token'larına artık destek vermeyeceğini bildirdi.

Binance'tan çarpıcı token açıklaması! Destek vermeyecek

Kripto para borsası Binance, bugünden itibaren platform üzerinden hisse token işlemi yapılmayacağını diğer desteklerin de ekim ayından itibaren sonlanacağını açıkladı.

İTALYA'DA FAALİYETLERİ DURDU

Diğer yandan İtalya, Binance'ın ülkede faaliyete yetkili olmadığını açıkladı.

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İtalyan finansal piyasa regülatörü CONSOB tarafından yapılan açıklamada Binance ve bağlantılı kuruluşların ülkede yatırım hizmetleri sunmak için yetkiye sahip olmadıkları vurgulandı.

CONSOB, geçen ay yaptığı açıklamada ülkede kripto para yatırımlarının yayılma hızından endişe duyduğunu belirtmişti.

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