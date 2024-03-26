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Bir günde rekor artış, Bitcoin'de son 9 günün en yüksek seviyesi görüldü!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.03.2024 09:31
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Bitcoin bir günde 6 bin dolar değer kazanarak son 9 günün en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin'deki artış yüzde 7,15'i buldu.

Bir günde rekor artış, Bitcoin'de son 9 günün en yüksek seviyesi görüldü!

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin son 24 saat içinde yaklaşık 6 bin dolar yükselerek yeniden 70 bin doların üstüne çıktı. Son dokuz günün en yüksek seviyesine çıkan Bitcoin'deki artış yüzde 7,15'i buldu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Bitcoin 70 bin 900 doları görürken altcoin piyasasında önemli yükseliş kaydedildi. Eter yüzde 7,4 artışla 3 bin 634 dolara yükseldi.

Geçen hafta Bitcoin için zorlu geçmiş, 64 bin dolar civarında duraksayan BTC’nin hafta sonu 66 bin doları geçme çabaları da başarısız olmuştu.

BTC, yeni haftaya ise pozitif başladı ve hızla 67 bin 500 dolara yükseldi. Gün içinde hafif bir düzeltme yaşayan kripto para, kısa sürede 70 bin doları aştı.

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