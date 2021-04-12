Bitcoin 2.0 trilyon doların üzerinde, Binance coin (BNB) rekor kırdı! İşte kripto parada son durum

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.08 trilyon dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

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Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 22.52 artışla 567.35 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 64.70 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 88.34 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.48 artışla 2,154.62 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 5.19 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 248.96 milyar dolara yükseldi.

Son 24 saat içinde 59,289.80 ve 60,587.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin yüzde 0.19 düşüşle 60,164.45 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 3.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 125.6 milyar dolar düzeyindeydi.

Dijital para yöneticisi Coinshares'in geçen hafta yayınladığı verilere göre, kripto para fonlarına giriş ilk çeyrekte 4.5 milyar dolar ile rekor seviyeyi gördü. Analistlere göre bu artış kripto para fonlarına kurumsal katılımın arttığını gösteriyor. Geçen yılın son çeyreğinde kripto para fonlarına 3.9 milyar dolarlık giriş yapılmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 47 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

TOPLAM PİYASA HACMİ ARTTI

Toplam 9,192 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,971 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 54.1'ini Bitcoin, yüzde 12.0'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 140 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Bitcoin, perakende yatırımcılar arasında popülerlik kazanıyor ve yatırımcılar nakitlerini varlığa dönüştürmenin kolay bir yolunu arıyorlar. ATM'ler bu konuda yatırımcılara yardımcı olan önemli araçlardan.