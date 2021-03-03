Bitcoin 50 bin doların altında kaldı!

Gates, Sosyal iletişim ağı Clubhouse üzerinden düzenlenen bir söyleşi sırasında, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, kendisinin aşı gibi, somut ürünler yaratan yaratan yatırımları tercih ettiğini söyledi. Warren da, CNBC'nin sorularını yanıtlarken, "spekülatif" diye nitelendirdiği Bitcoin'in bir "iç patlama" yaşayacağını söyledi.

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 21 Şubat'ta 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gördükten sonra gelen satışlarla 44,000 dolar düzeyine kadar indikten sonra, yönünü yukarı çevirse de, 50,000 doları aşamadı.

BİTCOİN 50 BİN DOLAR ALTINDA KALDI

Son 24 saat içinde 47,228.85 ve 49,671.71 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.49 artışla 49,188.25 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 2.19 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 917 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi ise, son 24 saatte deşimyerek 1.51 trilyon dolarda kaldı. Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 29 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden ikisi düşenler arasındaydı.