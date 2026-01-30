Bitcoin 81 bin dolara kadar geriledi! Son 70 günün en düşük seviyesi

Küresel piyasalar hareketli bir hafta yaşıyor... Kıymetli metaller ve sanayi emtialarında tarihi yükselişler gözlemlenirken, kripto para piyasasında ise işler istenildiği gibi gitmiyor. Özellikle amiral gemi olan Bitcoin'de (BTC) de yaşanan düşüş, yatırımcıları endişelendirdi.

BITCOIN, SON 10 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Son 48 saatte art arda sert düşüşler yaşayan Bitcoin, 81.000 dolara kadar geriledi ve son 10 haftanın en düşük seviyelerini gördü. Sabah saatlerinde ise BTC’de 83 bin dolara kadar yeniden yükseldi.

Bu düşüşle birlikte kripto para piyasasında toplam 800 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. Özellikle Bitcoin, Ethereum (ETH), BNB, XRP, Solana (SOL) gibi büyük kripto paralar değer kaybetti. Bitcoin'deki düşüş oranı %11i aşarken, Ethereum da benzer bir oranda değer kaybetti.

EKİMDE REKOR KIRMIŞTI

Ekim ayında 126 bin 270 dolarla zirve yapan BTC fiyatı, ardından düşüş trendine girerek, kasımda 80 bin 500 dolara kadar gerilemişti.

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bu düşüşün temel nedenlerinden biri, geleneksel yatırım araçlarının cazibesinin artması. Altın ve S&P 500 endeksi, aynı dönemde rekor seviyelere ulaşarak yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikledi. Yatırımcılar, belirsizlik ortamında daha istikrarlı ve güvenilir gördükleri varlıklara yönelirken, kripto para piyasasından çıkışlar yaşandı. CryptoPotato'nun haberine göre, sermaye akışı kripto para piyasasından çıkıp altın ve hisse senetlerine doğru kaydı.

Ancak, piyasadaki tüm kripto paralar aynı kaderi paylaşmıyor. Hyperliquid'in HYPE token'ı, aynı dönemde yükselişe geçerek iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, kripto para piyasasının dinamik ve öngörülemez yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kripto para piyasasındaki bu dalgalanma, yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliğinde. Piyasanın yüksek volatiliteye sahip olduğu ve ani düşüşlerin yaşanabileceği unutulmamalı. Yatırımcıların, risk toleranslarını dikkate alarak dikkatli bir şekilde pozisyon almaları ve portföylerini çeşitlendirmeleri gerekiyor.