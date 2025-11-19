FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para

Bitcoin alarm veriyor: Yıl başından beri tüm kazançlar silindi, FED etkisi devam ediyor

Bitcoin, FED'in faiz politikaları ve makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle sert düşüş yaşadı. Yıl başından bu yana elde ettiği tüm kazançları silen kripto para, yatırımcıları tedirgin ediyor. Piyasada panik satışları artarken, analistler daha fazla kayıp yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Bitcoin alarm veriyor: Yıl başından beri tüm kazançlar silindi, FED etkisi devam ediyor

Kripto para piyasası çalkantılı günler geçiriyor. Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın (FED) politikaları ve küresel belirsizlikler nedeniyle yıl başından beri elde ettiği tüm kazançları geri verdi. Yatırımcılar panik halinde.

Kripto para piyasası, 2025 yılının sonlarına doğru beklenmedik bir darbe aldı. Bitcoin, ABD Merkez Bankası (FED) kaynaklı endişeler ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle sert bir düşüş yaşayarak, yıl başından beri elde ettiği tüm kazançları sildi. Yılın başlarında 93.541 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, yatırımcıların umutlarını yeşertmişti. Ancak, son dönemdeki gelişmeler, bu umutların yerini derin bir endişeye bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde uyguladığı politikalar ve özellikle karşılıklı tarifeler, piyasalarda belirsizlik yaratmış ve Bitcoin'in Nisan ayında 74.500 dolara kadar gerilemesine neden olmuştu. FED'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentisiyle toparlanan Bitcoin, bu seviyelerden yeniden yükselişe geçmişti. Ancak, FED'in faiz politikalarına ilişkin belirsizliklerin artması ve enflasyonla mücadeledeki kararlılığı, kripto para piyasasını olumsuz etkiledi.

Tarifelerin yarattığı belirsizliklerin azalması ve Fed'in faiz indirim sürecine girmesiyle bu seviyelerden yükselişe geçen bitcoin, ekim ayında rekor seviyesi olan 126 bin 199'a çıktı. Bu rekor seviyede piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoin'in yıllık kazancı yaklaşık yüzde 35’e yükselmişti.

ABD'de hükümetin kapanması ve enflasyonun hala yüksek seyretmesinin Fed'in faiz politikası üzerinde yarattığı baskılarla bu seviyeden düşüşe geçen bitcoin 89 bin 300 dolarla nisandan bu yana en düşük seviyesini görürken yıla başladığı seviyenin de altına geriledi. Böylece bitcoin bu yılki kazançlarını hepsini silmiş oldu.

Analistler, Bitcoin'deki düşüşün temel nedenleri arasında FED'in sıkı para politikası duruşunu korumasının yanı sıra, makroekonomik belirsizliklerin de etkili olduğunu belirtiyor. Enflasyonun hala hedeflenen seviyenin üzerinde olması, FED'in faiz indirimlerine başlamasını zorlaştırıyor ve bu durum, riskli varlıklar olarak görülen kripto paralara olan ilgiyi azaltıyor. Ayrıca, küresel ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimler de piyasalardaki belirsizliği artırarak yatırımcıların daha güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

Bitcoin'deki düşüş, kripto para piyasasının kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. FED'in politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler, piyasanın yönünü belirlemede önemli rol oynuyor. Yatırımcılar, piyasadaki belirsizliklerin devam etmesi durumunda daha fazla kayıp yaşanabileceği konusunda dikkatli olmalı. Uzmanlar, yatırımcıların risk toleranslarını göz önünde bulundurarak, dikkatli ve bilinçli kararlar vermesi gerektiğini vurguluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasıma ayı otomobil kampanyaları başladı! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli krediKasıma ayı otomobil kampanyaları başladı! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi
Türkiye 121 ülkeye tohum ihraç ediyor!Türkiye 121 ülkeye tohum ihraç ediyor!

Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.