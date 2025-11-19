Bitcoin alarm veriyor: Yıl başından beri tüm kazançlar silindi, FED etkisi devam ediyor

Kripto para piyasası çalkantılı günler geçiriyor. Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın (FED) politikaları ve küresel belirsizlikler nedeniyle yıl başından beri elde ettiği tüm kazançları geri verdi. Yatırımcılar panik halinde.

Kripto para piyasası, 2025 yılının sonlarına doğru beklenmedik bir darbe aldı. Bitcoin, ABD Merkez Bankası (FED) kaynaklı endişeler ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle sert bir düşüş yaşayarak, yıl başından beri elde ettiği tüm kazançları sildi. Yılın başlarında 93.541 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, yatırımcıların umutlarını yeşertmişti. Ancak, son dönemdeki gelişmeler, bu umutların yerini derin bir endişeye bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde uyguladığı politikalar ve özellikle karşılıklı tarifeler, piyasalarda belirsizlik yaratmış ve Bitcoin'in Nisan ayında 74.500 dolara kadar gerilemesine neden olmuştu. FED'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentisiyle toparlanan Bitcoin, bu seviyelerden yeniden yükselişe geçmişti. Ancak, FED'in faiz politikalarına ilişkin belirsizliklerin artması ve enflasyonla mücadeledeki kararlılığı, kripto para piyasasını olumsuz etkiledi.

Tarifelerin yarattığı belirsizliklerin azalması ve Fed'in faiz indirim sürecine girmesiyle bu seviyelerden yükselişe geçen bitcoin, ekim ayında rekor seviyesi olan 126 bin 199'a çıktı. Bu rekor seviyede piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoin'in yıllık kazancı yaklaşık yüzde 35’e yükselmişti.

ABD'de hükümetin kapanması ve enflasyonun hala yüksek seyretmesinin Fed'in faiz politikası üzerinde yarattığı baskılarla bu seviyeden düşüşe geçen bitcoin 89 bin 300 dolarla nisandan bu yana en düşük seviyesini görürken yıla başladığı seviyenin de altına geriledi. Böylece bitcoin bu yılki kazançlarını hepsini silmiş oldu.

Analistler, Bitcoin'deki düşüşün temel nedenleri arasında FED'in sıkı para politikası duruşunu korumasının yanı sıra, makroekonomik belirsizliklerin de etkili olduğunu belirtiyor. Enflasyonun hala hedeflenen seviyenin üzerinde olması, FED'in faiz indirimlerine başlamasını zorlaştırıyor ve bu durum, riskli varlıklar olarak görülen kripto paralara olan ilgiyi azaltıyor. Ayrıca, küresel ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimler de piyasalardaki belirsizliği artırarak yatırımcıların daha güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

Bitcoin'deki düşüş, kripto para piyasasının kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. FED'in politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler, piyasanın yönünü belirlemede önemli rol oynuyor. Yatırımcılar, piyasadaki belirsizliklerin devam etmesi durumunda daha fazla kayıp yaşanabileceği konusunda dikkatli olmalı. Uzmanlar, yatırımcıların risk toleranslarını göz önünde bulundurarak, dikkatli ve bilinçli kararlar vermesi gerektiğini vurguluyor.