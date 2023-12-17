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Bitcoin Analizi: 42 bin dolar direncinde

17.12.2023 08:53 | Son Güncelleme:
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ABD özel sektörü, S&P Global'in öncü PMI endeksine göre, Aralık ayında faaliyet büyümesinin çok hafif bir şekilde hızlandığını gösteriyor. Endeks, tahmini flash olarak 51 seviyesinde, önceki ay kesin olarak 50,7 seviyesindeydi.

Bitcoin Analizi: 42 bin dolar direncinde

Hatırlatmak gerekirse, PMI endekslerinde 50 eşiği, bir sektörün faaliyetinin genişleme ve daralma arasındaki ayrımı belirler: endeks ne kadar yüksekse, genişleme o kadar hızlıdır.

Bir önceki ay %0,6 olarak revize edilen %0,9'luk bir düşüşün ardından, ABD'nin endüstri üretimi kasım ayında %0,2 arttı, özellikle otomotiv sektörünün %7,1'lik artışıyla desteklendi.

Bu sektördeki grev hareketlerinin sona erdiğini gösteren bu güçlü artışı dışarıda bırakarak, Federal Reserve'in açıkladığı verilere göre, imalat sanayi üretimi aksine aydan aya %0,2 daraldı.

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Grafik TradingView’den

BTCUSD 42399 USD’den ilerlemektedir. Yıl başından bu yana performansı %154.01 artış göstermiştir. Bu yüksek performans, kripto paranın yatırımcılar arasında ilgi gördüğünü göstermektedir.

Hareketli ortalamalar açısından incelendiğinde, 20 günlük üssel hareketli ortalama 42,427.39 USDT, 50 günlük üssel hareketli ortalama 42,317.16 USDT ve 200 günlük üssel hareketli ortalama 39,593.09 USDT olarak ölçülmüştür. Bu değerler, paritenin genel trendini belirlemekte kullanılır.

İndikatörler arasında RSI değeri 45.59 olarak ölçülmüştür, bu da paritenin nispeten dengeli olduğunu gösterir. Stokastik osilatörün %K ve %D değerleri sırasıyla 51.74 ve 63.07 olarak kaydedilmiştir.

MACD göstergesi, 12 ve 26 günlük periyotlardaki hareketli ortalamaların farkını ölçer. Bu paritede MACD seviyesi 15.14, MACD sinyali ise 22.48 olarak ölçülmüştür. MACD'nin sıfır çizgisinin üzerinde olduğundan yükseliş eğilimi göstermektedir.

52 haftalık yüksek değeri olan 44,700 USD kırılabilecek mi? Son haftalarda -2.90% oranında bir düşüş kaydedilmiştir. Paritenin kısa vadeli bir düzeltme sürecine girebileceğini sanılmaktadır. 43910 ‘da da ciddi bir satış olduğu hacim profilinden anlaşılmaktadır. Biz regülasyon sağlanmış Borsa İstanbul’da argesi ve yatırımı olan şirketlere yöneldiğimizden portföyümüzde buunmamaktadır.

Sonuç itibariyle, S&P Global, 'Üretimdeki artış, temmuz ayından bu yana daha hızlı yeni sipariş artışları tarafından desteklenmektedir.' diyor, ancak maliyet baskılarının arttığını ekliyor. Fed, Kasım ayında ABD endüstrisindeki kapasite kullanım oranının %78,8'e, yani uzun vadeli ortalamasının (1972-2022) 0,9 puan altına, 0,1 puanlık bir artışla iyileştiğini ekledi.


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