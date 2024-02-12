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  4. Bitcoin’de 6 aydır yüzde 64’lük yükseliş! Kripto para yılın en yüksek seviyesine doğru koşuyor

Bitcoin’de 6 aydır yüzde 64’lük yükseliş! Kripto para yılın en yüksek seviyesine doğru koşuyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
12.02.2024 09:57 | Son Güncelleme:
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Bitcoin yeni spot ETF'lerin işlem görmesiyle son bir yıl içindeki en uzun yükseliş serisi yolunda. Son 6 aydaki yükseliş ise yüzde 64'e yaklaşan en büyük kripto para BTC’de yıl başından bu yana kâr yüzde 15’e yaklaştı.

Bitcoin’de 6 aydır yüzde 64’lük yükseliş! Kripto para yılın en yüksek seviyesine doğru koşuyor

Nisan ayında gerçekleşecek olan dört yıllık Bitcoin yarılanmasına ilişkin iyimserlik kriptoda da etkisini gösteriyor.

Yarılanma, madencilerin blok zincirindeki işlemleri doğrulayan güçlü bilgisayarları çalıştırmak için aldıkları Bitcoin miktarını azaltıyor. Bu olay genellikle tarihsel emsallere dayanan fiyatlar için bir destek olarak görülüyor.

YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE HAREKET BAŞLADI

Bitcoin, işlem görmeye başlayan spot ETF'lere yoğun ilginin de desteği ile yılın en yüksek seviyesi olan 49 bin 51 dolara doğru yöneldi ancak kar satışları ile karşılaştı.
Bu sabah 48 bin 813 dolar seviyesine kadar yükselen spot Bitcoin, şu sıralarda 24 saat öncesie göre yüzde 1,26 artışla 48 bin 140 dolardan işlem görüyor.

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YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 15’E YAKIN YÜKSELDİ

Bitcoin fiyatı bu ay yüzde 13,39 ve yıl başından bu yüzde 14,8 yükseldi. Son 6 aydaki yükseliş ise yüzde 64'e yaklaştı.

Kripto platformu BTC Markets Pty'nin CEO'su Caroline Bowler, Bloomberg Television'da yaptığı açıklamada, "kurumsal paranın varlık sınıfına doğru artan bir hareketi" olduğuna dair göstergeler olduğunu söyledi.


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