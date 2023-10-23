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Bitcoin'de beklenmedik hareket! Bir haftada yüzde 10... 31 bin doları aştı

23.10.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Bitcoin fiyatları, geçen hafta başlayan yükseliş eğilimini devam ettirirken; yaklaşık 3 ay sonra 31 bin doları aştı. Son 7 günlük kazancı ise yüzde 10 oldu.

Bitcoin'de beklenmedik hareket! Bir haftada yüzde 10... 31 bin doları aştı

Bitcoin fiyatları, geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlarken, yeni haftada da yukarı yönlü hareket ediyor. 14 Temmuz'dan bu yana ilk kez 31 bin doları aşan lider kripto para birimi, en yüksek 31 bin 2 dolara kadar tırmandı. Bitcoin, saat 13.36 itibarıyla yüzde 3,09 artışla 30 bin 484 puanda işlem gördü. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 10'un üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 595 milyar dolar oldu. Bitay Araştırma Analisti Yorak, Bitcoin’deki ‘güvenli liman’ hareketine dikkat çekerek, “Dünya genelinde altın ve petrol hariç tüm varlık sınıflarında genel bir gerileme görülürken, S&P 500, Nasdaq ve BIST gibi önemli borsalar ciddi değer kaybederken Bitcoin’in yüzde 10’a varan yükselişe ulaşması bu aşamada Bitcoin’e yeni bir hikâye yaratma fırsatı da veriyor” dedi.

ETHEREUM DA YÜKSELİŞTE

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 4,34 oranında yükselişle 1674 dolarda hareket ediyor. Ethereum, gün içinde en yüksek 1706 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 6'ya yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,08 oranında değer kazanarak 1,16 trilyon dolara yükseldi.

Kripto Piyasaları


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bitcoin

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