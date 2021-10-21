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Bitcoin'de değer artışı! 21 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 21 Ekim Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

21.10.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Ekim haftanın dördüncü gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin'de bugün artış yaşandı. Bitcoin bugün %1,96 seviyesinde değer kazandı. Peki 21 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 21 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Bitcoin'de değer artışı! 21 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 21 Ekim Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarında yaşanan son durum ve rakamlar merak ediliyor. 21 Ekim Perşembe haftanın dördüncü günü Bitcoin'de %1,96 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmıştı. Son olarak önceki gün 66 bin dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı ve bugün ise 65 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 21 Ekim 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

21 EKİM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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21 Ekim haftanın dördüncü günü Bitcoin güne %1,96'lık bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 65.062,8 yani 602.854,29 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 64.125,9 - 66.004,7 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $45,85B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%8,08'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 4.168,39 yani 38.596,56 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Bugün %3,23'lük bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,252807 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,249810 - 0,258186 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $$2,04B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Bugün %3,79'luk bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 1,14257 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,12854 - 1,16343 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $3,72B.

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