Bitcoin'de düşüş eğilimi sürüyor! Altından sonra gözler kripto piyasasında

Altın ve gümüşteki sert düşüşle beraber kripto para piyasasındaki durum da takip ediliyor. Son olarak Bitcoin yatırımcıları sert satışlarla karşılaşıyor.

Hande Dağ

Değerli metallerdeki düşüşlerin yanı sıra kripto para piyasaları da yatırımcıların radarında. Bitcoin, şubat ayın başında 76 bin doların altına düşerek Nisan 2025 başından beri en düşük seviyesine geriledi. Son zamanlarda baskı altında kalan kripto para birimi ekim ayındaki zirvesinin yaklaşık yüzde 40 altına düştü.

Bitcoin de düşüş eğilimi sürüyor! Altından sonra gözler kripto piyasasında 1

NTV'de yer alan habere göre; Bitcoin ocak ayında neredeyse yüzde 11 oranında değer kaybetti. Diğer büyük tokenlar da artan satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Bitcoin de düşüş eğilimi sürüyor! Altından sonra gözler kripto piyasasında 2

KRİPTO PARALAR NE KADAR?

Bitcoin 76 bin 313 dolar, Ethereum 2 bin 258 dolar, Ripple 1,59 dolar, Solana 101,2 dolar seviyesinde işlem görüyor.

