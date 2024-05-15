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Bitcoin'de hareketlilik! 64 bin doları aştı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.05.2024 17:40
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ABD enflasyon rakamları piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Bitcoin'de hareketlilikten etkilenirken yüzde 5 değer kazandı. Bitcoin 64 bin 500 doları gördü.

Bitcoin'de hareketlilik! 64 bin doları aştı

ABD'de enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında yükseldi. Yıllık enflasyon beklentilere paralel yüzde 3,4 artış gösterdi. Ortalama kazançlar ise yüzde 0,4 düşüş kaydetti. Enflasyon verilerinin ardından altın fiyatları yükseldi, New York borsası yükselişle açıldı. Yükselen bir diğer yatırım aracı ise Bitcoin oldu.

Bitcoin, saat 16.30 itibarıyla 64 bin 200 dolar seviyesinde alıcı buldu. Aynı dakikalarda Ethereum, 2 bin 967 dolar bandında işlem gördü. Bitcoin verilerden sonra 64 bin 500 doları test etmişti.


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bitcoin abd
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