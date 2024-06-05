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Bitcoin'de rüzgar terse döndü! 71 bin doların üzerine çıktı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.06.2024 10:49
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Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin 71 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin bu rakamla rekor seviyesi 73 bin dolara da göz kırptı. Bitcoin spot ETF'lerine 4 Haziran'da en yüksek ikinci tek günlük net giriş yaşandı. 4 Haziran'da toplam 887 milyon dolar net giriş oldu.

Bitcoin'de rüzgar terse döndü! 71 bin doların üzerine çıktı

Dünyanın en büyük para birimi Bitcoin 71 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin spot ETF'lerine 4 Haziran'da toplam 887 milyon dolar net giriş oldu.

Sosovalue'nin verilerine göre, Grayscale ETF GBTC'ye 28,19 milyon dolar, Fidelity ETF FBTC'ye 379 milyon dolar ve BlackRock ETF IBIT'e 274 milyon dolar giriş oldu.

Dünya gazetesinin haberine göre, Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 61,46 milyar dolar olurken, spot ETF'lere kümalatif toplam net sermaye girişi 14,85 milyar dolara ulaştı. Bitcoin saat 08.30 itibari ile 71 bin dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.


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