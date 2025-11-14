Bitcoin'de sert düşüş: 100 Bin dolar psikolojik sınırı aşıldı

Bitcoin, son günlerde yatırımcıların risk iştahının azalması ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla birlikte düşüş trendine girdi. Özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden gündeme getirdiği gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamalar, piyasalarda belirsizliği artırarak Bitcoin'i olumsuz etkiledi. Kripto para birimi, Cuma günü %3,9'a varan düşüşle 97.956 dolara kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte, Ekim ayının başından bu yana piyasadan silinen değer 450 milyar doları aştı. Piyasadaki bu zayıflama, yıl içindeki yükselişi destekleyen büyük yatırım fonları, ETF alıcıları ve şirket bilançoları gibi unsurların geri çekilmesiyle ilişkilendiriliyor. Özellikle ETF girişlerindeki yavaşlama ve uzun vadeli yatırımcıların satışa geçmesi, Bitcoin'de yeni bir kırılganlık döneminin başladığına işaret ediyor. 10x Research analistleri, zayıflayan ETF girişlerinin ve uzun vadeli yatırımcıların satışlarının piyasayı baskıladığını belirtiyor. Trump'ın olası başkanlık seçimlerini kazanması durumunda tüm ithal mallara %10'luk bir gümrük vergisi uygulama planı, küresel ticaret savaşları endişelerini yeniden alevlendirdi. Bu durum, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına ve güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesine neden oluyor. Bitcoin'in, son dönemde güvenli liman algısını yitirmesi ve daha çok riskli bir yatırım aracı olarak görülmesi, düşüşü hızlandıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Analistler, Bitcoin'in kısa vadede toparlanmasının zor olduğunu ve 90 bin dolar seviyesinin altında daha da düşebileceğini öngörüyor. Piyasadaki belirsizlik ortamının devam etmesi ve makroekonomik faktörlerin etkisiyle Bitcoin'in volatilitesinin artabileceği belirtiliyor. Yatırımcıların bu dönemde dikkatli olması ve risk yönetimini ön planda tutması gerekiyor.

Bitcoin'deki düşüş, küresel ekonomik belirsizliklerin ve siyasi gelişmelerin kripto para piyasalarını nasıl etkileyebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerini yakından takip ederek ve risklerini yöneterek hareket etmeli. Trump'ın tarife politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, Bitcoin üzerindeki baskının sürmesine neden olabilir.