Bitcoin'de şok düşüş: Yıl başından beri tüm kazançlar eriyor!

Bitcoin, Trump yönetiminin kripto paralara yönelik olumlu beklentilerinin azalması ve küresel piyasalardaki riskten kaçış eğilimiyle sert düşüş yaşadı. Yıl başından bu yana elde ettiği tüm kazançları geri veren Bitcoin, ABD Hazine Sekreteri Bessent'in Çin ticaret anlaşması açıklamalarıyla daha da baskı altında.

Trump Etkisi Sona mı Erdi? ABD-Çin Ticaret Anlaşması Belirsizliği Bitcoin'i Vurdu

Bitcoin, 2025 yılının başından beri gösterdiği yükseliş trendini tersine çevirerek yatırımcıları şaşkına çevirdi. Yılbaşından bu yana elde ettiği %30'luk kazancı silen lider kripto para birimi, 94.000 dolar seviyesinin altına gerileyerek kritik bir eşiği aştı. Bu düşüşün arkasında yatan temel nedenler arasında, Trump yönetiminin kripto varlıklara yönelik pozitif tutumuna dair beklentilerin azalması ve küresel piyasalardaki genel riskten kaçış eğilimi gösteriliyor.

Bitcoin'in yaşadığı bu sert düşüş, özellikle son dönemde kripto para piyasasına giren yatırımcılar arasında endişe yaratmış durumda. 6 Ekim'de 126.251 dolarla tarihi zirvesini gören Bitcoin, bu tarihten sonra düşüş trendine girmişti. Trump'ın tarifelere ilişkin beklenmedik açıklamaları, küresel piyasaları sarsarak Bitcoin'in de düşüşünü hızlandırmıştı. Son olarak ABD Hazine Sekreteri Scott Bessent'in Çin ticaret anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar, piyasalardaki belirsizliği daha da artırdı. Bessent, ABD-Çin ticaret anlaşmasının Şükran Günü'ne kadar sonuçlanabileceğini belirtirken, bu açıklama zaten kırılgan olan piyasalara yeni bir belirsizlik getirdi. Yatırımcılar, bu durumun Bitcoin üzerindeki etkilerini değerlendirmeye çalışırken, piyasalarda volatilite artışının yaşanabileceği öngörülüyor.

Pazar günü 94.000 doların altına gerileyen Bitcoin, son 24 saatte %2'den fazla değer kaybetti. Bu düşüş sırasında, son bir saat içinde 100 milyon dolarlık kripto long pozisyonu tasfiye edildi. Bitcoin en son 5 Mayıs 2025'te bu seviyelerde işlem görmüştü. Analistler, Bitcoin'in geleceğiyle ilgili farklı görüşler belirtiyor. Bazı analistler, düşüşün geçici olduğunu ve Bitcoin'in kısa sürede toparlanacağını savunurken, diğerleri düşüşün devam edeceğini ve Bitcoin'in daha da aşağı seviyelere ineceğini öngörüyor. Özellikle makroekonomik gelişmeler ve siyasi belirsizlikler, Bitcoin'in geleceği üzerinde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

Bitcoin'deki sert düşüş, yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliğinde. Kripto para piyasasının volatilitesinin yüksek olduğu ve beklenmedik gelişmelerin piyasayı derinden etkileyebileceği unutulmamalıdır. Yatırımcıların, risklerini dikkatli bir şekilde yönetmeleri ve piyasayı yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor. ABD-Çin ticaret anlaşmasıyla ilgili gelişmeler ve Trump yönetiminin kripto paralara yönelik tutumu, Bitcoin'in geleceği açısından belirleyici olacak.

