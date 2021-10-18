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Dünyada en çok Bitcoin'i olan şirketin CEO'su: TCMB Bitcoin bulundurursa para birimlerini güçlendirebilirler

18.10.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para yatırımcılarının en fazla takip ettiği kişilerin başında gelen Microstrategy CEO'su Michael Saylor yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) Bitcoin bulundurursa eğer Türk Lirası'nın güçlenebileceğini önerdi. Saylor, "Türkiye, Merkez Bankası rezervlerine 5 milyar dolarlık Bitcoin ekleyebilir ve bu 5 sene içinde 50 milyar dolar değerine yükselebilir." dedi.

Dünyada en çok Bitcoin'i olan şirketin CEO'su: TCMB Bitcoin bulundurursa para birimlerini güçlendirebilirler

Dünyada en çok Bitcoin'i bulanan şirket olarak adını duyuran Microstrategy CEO'su Michael Saylor, katıldığı bir televizyon programında Merkez Bankası (TCMB) için Bitcoin önerisinde bulundu.

"5 SENE İÇİNDE 50 MİLYAR DOLAR"

Saylor konuşmasında resmi kurumların Bitcoin'e yatırım yapmasınıTCMB faydalı olduğu görüşünü belirterek, "Türkiye, Merkez Bankası rezervlerine 5 milyar dolarlık Bitcoin ekleyebilir ve bu 5 sene içinde 50 milyar dolar değerine yükselebilir. Bu sayede para birimlerini güçlendirebilirler" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te yer alan habere göre Saylor benzer bir öneriyi New York şehri için de vererek "New York 10 milyar dolar borçlanarak Bitcoin alabilir ve sonsuza kadar vergileri kaldırabilir" dedi.

7.1 MİLYAR DOLAR BITCOIN'İ VAR

ABD merkezli ve 1989 yılında Saylor tarafından kurulan yazılım çözümleri firması Microstrategy dünyada en çok Bitcoin'i bulunan şirket olarak tanınıyor. Firmanın son yaptığı alımlarla beraber elindeki Bitcoin'lerin adedi 114.000'e yükseldi. Bugün itibarıyla söz konusu Bitcoin'lerin toplam değeri 7.1 milyar dolar.

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