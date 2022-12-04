2021'deki yükselişin ardından düşüş trendine giren kripto paralardaki son durum, krtipto para piyasasıyla ilgilenen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum fiyatları merak konusu oldu. Peki Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar? 4 Aralık Bitcoin, Dogecoin, Ethereum'da son durum nedir? İşte detaylar...
Bitcoin 17 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.
Yüzde 3.81 değer kazanan Dogecoin 0.10 cent seviyesinden işlem görüyor.
Ethereum 4 Aralık sabah saatlerinde yüzde 1 değer kazandı ve bin 255 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.
Yüzde 0,65 yükselen XRP (Ripple) 0.38 cent oldu.