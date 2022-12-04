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Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar? 4 Aralık Bitcoin, Dogecoin, Ethereum'da son durum nedir?

04.12.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralardaki değer kaybı 2022 boyunca devam etti. 20 bin dolar seviyesinin altına düşen Bitcoin'de son durum araştırılmaya başlandı. Peki Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar? 4 Aralık Bitcoin, Dogecoin, Ethereum'da son durum nedir? İşte detaylar...

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar? 4 Aralık Bitcoin, Dogecoin, Ethereum'da son durum nedir?

2021'deki yükselişin ardından düşüş trendine giren kripto paralardaki son durum, krtipto para piyasasıyla ilgilenen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum fiyatları merak konusu oldu. Peki Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar? 4 Aralık Bitcoin, Dogecoin, Ethereum'da son durum nedir? İşte detaylar...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 17 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar? 4 Aralık Bitcoin, Dogecoin, Ethereum'da son durum nedir?

DOGECOİN NE KADAR?

Yüzde 3.81 değer kazanan Dogecoin 0.10 cent seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 4 Aralık sabah saatlerinde yüzde 1 değer kazandı ve bin 255 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

XRP NE KADAR?

Yüzde 0,65 yükselen XRP (Ripple) 0.38 cent oldu.

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