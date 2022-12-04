2021'deki yükselişin ardından düşüş trendine giren kripto paralardaki son durum, krtipto para piyasasıyla ilgilenen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum fiyatları merak konusu oldu. Peki Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar? 4 Aralık Bitcoin, Dogecoin, Ethereum'da son durum nedir? İşte detaylar...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 17 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Yüzde 3.81 değer kazanan Dogecoin 0.10 cent seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 4 Aralık sabah saatlerinde yüzde 1 değer kazandı ve bin 255 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

XRP NE KADAR?

Yüzde 0,65 yükselen XRP (Ripple) 0.38 cent oldu.

