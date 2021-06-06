Bitcoin, El Salvador'un yasal para birimi olabilir

El Salvador, Bitcoin'i ulusal para birimi olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Tasarı kabul edilirse, Orta Amerika ülkesi dünyada kripto para birimini yasal olarak kabul eden ilk ülke olacak.

YASA TASARISI SUNULACAK

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele dün yaptığı açıklamada, Bitcoin'i ülkede yasal para birimi haline getirmek için önümüzdeki hafta Kongre'ye bir yasa tasarısı sunacağını duyurdu. Miami'deki Bitcoin 2021 konferansına gönderdiği bir videoda açıklama yapan Bukele, "Kısa vadede bu ülkemiz için istihdam oluşturacak. Kayıtlı ekonominin dışındaki binlerce kişinin finansal katılım sağlamasına yardımcı olacak" dedi.

El Salvador, Bitcoin teknolojisini kullanmak için Mart ayından bu yana mobil ödeme uygulaması olan Strike ile çalışıyor. Mobil ödeme uygulamasının kurucusu Jack Mallers konferansta yaptığı açıklamada, "El Salvador'un nüfusunun yüzde 70'inden fazlasının banka hesabı yok. Finansal sistemde değiller. Yasal para birimi olarak dijital para birimini benimsemek, El Salvador'a güvenli ve verimli açık ödeme ağı sağlayacak" dedi.