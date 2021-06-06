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Bitcoin, El Salvador'un yasal para birimi olabilir

06.06.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i yasal para birimi yapmak için önümüzdeki hafta Kongre'ye bir yasa tasarısı göndereceğini söyledi.

Bitcoin, El Salvador'un yasal para birimi olabilir

El Salvador, Bitcoin'i ulusal para birimi olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Tasarı kabul edilirse, Orta Amerika ülkesi dünyada kripto para birimini yasal olarak kabul eden ilk ülke olacak.

YASA TASARISI SUNULACAK

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele dün yaptığı açıklamada, Bitcoin'i ülkede yasal para birimi haline getirmek için önümüzdeki hafta Kongre'ye bir yasa tasarısı sunacağını duyurdu. Miami'deki Bitcoin 2021 konferansına gönderdiği bir videoda açıklama yapan Bukele, "Kısa vadede bu ülkemiz için istihdam oluşturacak. Kayıtlı ekonominin dışındaki binlerce kişinin finansal katılım sağlamasına yardımcı olacak" dedi.

El Salvador, Bitcoin teknolojisini kullanmak için Mart ayından bu yana mobil ödeme uygulaması olan Strike ile çalışıyor. Mobil ödeme uygulamasının kurucusu Jack Mallers konferansta yaptığı açıklamada, "El Salvador'un nüfusunun yüzde 70'inden fazlasının banka hesabı yok. Finansal sistemde değiller. Yasal para birimi olarak dijital para birimini benimsemek, El Salvador'a güvenli ve verimli açık ödeme ağı sağlayacak" dedi.

"GELECEĞİN PARA BİRİMİ"

Dijital para birimleri, şu anda kendi dijital para birimlerini test eden Çin de dahil olmak üzere bazı ülkelerde geleceğin para birimi olarak görülüyor. Birçok finans uzmanı, Bitcoin gibi kripto para birimlerinin arkasındaki blok zinciri teknolojisinin, mevcut devlet destekli para birimlerinin dijital versiyonlarının piyasaya sürülmesi için faydalı olacağını düşünüyor. Ancak kripto para birimine yönelik eleştirilerde, Bitcoin’in değerindeki değişkenlik nedeniyle işletmelerin mal ve hizmetlerin ödenmesi için kripto para birimini kabul etmesinin zor olduğu ifade ediliyor. Bu durum dijital para birimlerinin yasal hale gelmesine engel teşkil ediyor.

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bitcoin
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Elsalvador da nereymiş? elon musk gaz atsa bitcoin değer kaybediyor.aynı adam arabaları bitcoinle satacağım dediğinde değer kazanıyor.yani demekki GÜVENİLECEK BİR MEKAN DEĞİL

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