Kripto para piyasasında Bitcoin, Ethereum ve EOS yaklaşık yüzde 300 gibi bir yükselişle gündemin en üst sıralarına oturmuştu. Ancak yaşanan son gelişmeler, kripto paraların hızla değer kaybetmesine neden oldu. Şimdi piyasada işlem yapanlar “Bitcoin, EOS, Ethereum ne zaman yükselir?” sorusuna yanıt arıyor.

KRİPTOLAR NE ZAMAN YÜKSELER?

Kimi uzmanlara göre, dolar karşısında kripto paraların parabolik hale gelmesi nedeniyle son hareket bilinçli olarak doların algılanan enflasyonunu yavaşlatmak amacıyla yapılmış olabilir. Herkesin gözü şimdi Bitcoin üzerinde olacak ve eğer boğalar 50.000 doları savunmaya devam edebilirse durumda değişiklik yaşanabilir.

Analistler, bu seviye kaybedildiğinde yükseliş trendinin bir süre daha tehlikede olduğunu ifade ediyor. Piyasa hareketlerine geri dönüldüğünde ise Bitcoin ile beraber diğer birçok altcoinde de düşüş yaşandı. Ethereumdaki düşüş %8’den fazla oldu. Dogecoin ise %25’lik değer kaybıyla en çok kaybeden kripto para tahtına oturdu. Doge’dan sonra %20’lik bir düşüş yaşayan XRP de günün en fazla düşen kripto paraları arasında yer alıyor. Piyasada şu anda halen kayıplar yaşanmaya devam ediyor.