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Bitcoin, Ethereum, Dogecoin neden düşüyor? Kripto paralarda düşüş sürecek mi?

24.05.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın paylaşımlarıyla birlikte kripto paralarda yaşanan düşüş, Çin’den gelen haberlerle iyice yönünü aşağı çevirdi. 30 bin dolara kadar inen Bitcoin’in ardından Ethereum, Dogecoin ve birçok alt coin de yüzde 50’ye yakın kayıp yaşadı.

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin neden düşüyor? Kripto paralarda düşüş sürecek mi?

Küresel olarak son zamanlarda hisse senetleri ile kripto paralar gibi riskli varlıklarda sert düşüşler yaşanıyor. Hisse senedinde özellikle ABD kaynaklı gelişmeler ön plana çıkıyor. Fed’in 27-28 Nisan’da yaptığı toplantı tutanakları geçen haftaya damgasını vurmuştu.

Tahvil alım hızının azaltılması ile ilgili önümüzdeki toplantılarda tartışmaya açık olduğuna yönelik Fed üyelerinden gelen açıklamalar, piyasaları tedirgin etti. Ayrıca ABD’de enflasyonist endişelerin de yine faiz artırımı beklentilerini desteklemesi, gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik ilgiyi düşürüyor.

Orta Doğu’da yükselen tansiyon yine risk iştahını azaltan bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor.

FİTİLİ MUSK ATEŞLEDİ

Kripto paralarda geçen hafta, tarihi günler yaşandı. Son zamanlarda 51 bin 500 doları geçmekte zorlanan Bitcoin, 3. demesinde 47-48 bin dolar seviyelerinde tutunmayı başarmıştı.

Fakat son denemesinde bu seviyelerde tutunamayınca satışlar hızlanarak çöküşe sebep oldu. 15 Nisan tarihinde 64 bin 854 dolarla tarihî zirvesine ulaşan Bitcoin, 30 bin dolara kadar geriledi. Birçok altcoinde ise yalnızca 1 günlük kayıp yüzde 50’leri geçti.

Kripto paralarda görülen bu sert düşüşle alakalı olarak iddia edilen 2 sebep var.

Bunlardan ilki Tesla CEO’su ünlü milyarder Elon Musk’ın attığı tweette, daha evvel Tesla’nın ödeme aracı olarak kabul ettiği Bitcoin’in ödeme aracı olarak kullanılmasının askıya alındığını açıklamasıydı.

Elon Musk, karara gerekçe olarak ise Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından ötürü çevreye verilen zararı gösterdi.

Kripto depremine sebep olan bir diğer gelişme ise Çin’den geldi. Çin’de finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşlar, kripto para işlemi yapmasını yasakladı.

Kripto paralarda çöküşe sebep olarak gösterilen bu iki açıklamaya bakınca aslında satışların abartıldığı söyleniyor. Her iki haber de daha evvel söylenen ve piyasalar tarafından zaten bilinenleri içeriyor.

KRİPTOLAR 'AYI PİYASASI’NA MI GİRDİ?

Uzun zamandır yükselen kripto paralardaki bu bahar havasının yakında son bulacağı ve ‘ayı piyasası’ olarak isimlendirilen, uzun bir zaman düşüş trendinin hâkim olacağı bir döneme girebileceği iddia ediliyordu. Son görülen sert düşüşle kafalarda ‘ayı piyasası başladı mı?’ soruları arttı.

Bazı analistler ‘evet, düşüş trendi başladı’ derken çok sayıda analist ise bu görüşle aynı fikirde olmadı. Bitcoin’in kısa süre içerisinde 38-40 bin doların üzerinde kaldığı süre boyunca tepki hareketinin süreceğini düşünen teknik analistlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla…

HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR

Son görülen düşüşün her ne kadar ayı piyasasının başlangıcı olmayabileceği ifade edilse de Bitcoin’de 30 bin dolardan 40 bin doların üzerinde doğru meydana gelen tepki hareketine birçok altcoin ayak uyduramadı. Bundan dolayı önümüzdeki dönemde de coinler arasında ayrışma sürebilir.

‘NAKİT BULUNDURUN’ UYARISI

Hisse senedi ve kripto paralar gibi riskli yatırım araçlarında dalga boylarının arttığı zamanlarda yatırım için ayrılan paranın neredeyse yarısını nakitte bulundurmak hareket alanı sağlar. Örnek vermek gerekirse; teknik olarak kritik destek/direnç noktalarının altına veya üstüne inilmesi trendle ilgili kısa vadede fikir verebiliyor. Desteğin altına inilmesi satışları hızlandırabilir ve diğer güçlü destek noktası maliyetini düşürme fırsatı verebilir. Direnç noktasının kalıcı olarak geçilmesi de tansiyonun bir miktar düştüğü anlamını taşır. Alımlarınızı kademeli yapmak ve kaygan piyasada yüzde 5-6 aşağı seviyelere stop yazmak da olası kayıpları aza indirebilir.

BORSADA KRİTİK SEVİYE

Borsa İstanbul, 22 Nisan’da test ettiği bin 300 puan seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla geçen hafta bin 465 puana kadar tırmandı. Kısa vadeli ana destek seviyesi bin 425 puanda yer alıyor. Bin 450 puanın üzerinde kalındığı süre boyunca hedef bin 490- bin 500 puan seviyeleri. Destek olarak ise bin 425 seviyesi önemli. Bu seviyenin altına inilmesi hâlinde satışlar bir miktar hızlanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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