Bitcoin, Ethereum, Dogecoin neden düşüyor? Kripto paralarda düşüş sürecek mi?

Küresel olarak son zamanlarda hisse senetleri ile kripto paralar gibi riskli varlıklarda sert düşüşler yaşanıyor. Hisse senedinde özellikle ABD kaynaklı gelişmeler ön plana çıkıyor. Fed’in 27-28 Nisan’da yaptığı toplantı tutanakları geçen haftaya damgasını vurmuştu. Tahvil alım hızının azaltılması ile ilgili önümüzdeki toplantılarda tartışmaya açık olduğuna yönelik Fed üyelerinden gelen açıklamalar, piyasaları tedirgin etti. Ayrıca ABD’de enflasyonist endişelerin de yine faiz artırımı beklentilerini desteklemesi, gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik ilgiyi düşürüyor. Orta Doğu’da yükselen tansiyon yine risk iştahını azaltan bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor. FİTİLİ MUSK ATEŞLEDİ Kripto paralarda geçen hafta, tarihi günler yaşandı. Son zamanlarda 51 bin 500 doları geçmekte zorlanan Bitcoin, 3. demesinde 47-48 bin dolar seviyelerinde tutunmayı başarmıştı. Fakat son denemesinde bu seviyelerde tutunamayınca satışlar hızlanarak çöküşe sebep oldu. 15 Nisan tarihinde 64 bin 854 dolarla tarihî zirvesine ulaşan Bitcoin, 30 bin dolara kadar geriledi. Birçok altcoinde ise yalnızca 1 günlük kayıp yüzde 50’leri geçti.

Kripto paralarda görülen bu sert düşüşle alakalı olarak iddia edilen 2 sebep var. Bunlardan ilki Tesla CEO’su ünlü milyarder Elon Musk’ın attığı tweette, daha evvel Tesla’nın ödeme aracı olarak kabul ettiği Bitcoin’in ödeme aracı olarak kullanılmasının askıya alındığını açıklamasıydı. Elon Musk, karara gerekçe olarak ise Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından ötürü çevreye verilen zararı gösterdi. Kripto depremine sebep olan bir diğer gelişme ise Çin’den geldi. Çin’de finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşlar, kripto para işlemi yapmasını yasakladı. Kripto paralarda çöküşe sebep olarak gösterilen bu iki açıklamaya bakınca aslında satışların abartıldığı söyleniyor. Her iki haber de daha evvel söylenen ve piyasalar tarafından zaten bilinenleri içeriyor. KRİPTOLAR 'AYI PİYASASI’NA MI GİRDİ? Uzun zamandır yükselen kripto paralardaki bu bahar havasının yakında son bulacağı ve ‘ayı piyasası’ olarak isimlendirilen, uzun bir zaman düşüş trendinin hâkim olacağı bir döneme girebileceği iddia ediliyordu. Son görülen sert düşüşle kafalarda ‘ayı piyasası başladı mı?’ soruları arttı.