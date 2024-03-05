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Bitcoin fiyatı tarihi zirvesinin kıyısına geldi!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.03.2024 07:41
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Bitcoin fiyatı yükselmeye devam ediyor. Bu sabah lider kripto para birimi BTC 69 bin dolar olan tarihi zirvesine yaklaşarak 68 bin 828 bin doları gördü. Böylece son 1 yılda Bitcoin yüzde 207 değer kazandı.

Bitcoin fiyatı tarihi zirvesinin kıyısına geldi!

En büyük kripto para olan Bitcoin'de fiyat tarihi zirve olan 69 bin doların kıyısına geldi. Bitcoin fiyatı bu sabah erken saatlerde 68 bin doları aşarak 68 bin 828 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda fiyat yüzde 1,32 artışla 68 bin 468 dolar seviyesinde. Bitcoin son 1 haftada yüzde 34, yıl başından bu yana yüzde 63 ve son 1 yılda yüzde 207 değer kazandı.

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Spot bitcoin borsa yatırım fonları bu yılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde onaylandı. Bu fonların piyasaya sürülmesi yeni büyük yatırımcıların önünü açtı ve 2021'deki rekor seviyelere yükselişi anımsatan coşku ve ivmeyi yeniden ateşledi.

Capital.com'un kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, "Bu kripto çılgınlığı 4.0 ve bence oldukça düşük tahvil ve faiz oynaklığı görmeye devam edersek, devam edebilir. Piyasada kesinlikle irrasyonel bir davranış var" değerlendirmesini yaptı.

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LSEG verilerine göre, ABD'nin en büyük 10 spot bitcoin fonuna net akışlar 1 Mart'a kadar olan haftada 2,17 milyar dolara ulaştı ve bunun yarısından fazlası BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ına gitti.

IG'de bir piyasa analisti olan Tony Sycamore, "Bitcoin'e maruz kalma iştahı doyumsuz seviyelere ulaşıyor. Bitcoin kısa vadede aşırı alım yapmış olsa da, hareket henüz bitmiş değil ve düşüşler 80.000 dolara doğru bir hareketle desteklenecektir" değerlendirmesini yaptı.

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