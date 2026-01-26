FİNANS

Bitcoin geriledi! Bitcoin fiyatları ne kadar? Gözler kripto parada

Bitcoin fiyatları ne kadar oldu? Kripto para piyasasında hafta sonu etkisiyle satışların derinleştiği kaydedildi. Birçok büyük kripto varlık değer kaybederken Bitcoin 87 bin 800 dolar seviyelerine kadar geriledi. Böylece son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 düştü.

Hande Dağ

Kripto para birimi Bitcoin'de küresel jeopolitik gelişmeler çerçevesinde güç kaybı sürüyor. Bitcoin, son bir haftadır devam eden geri çekilmenin etkisiyle 88 bin dolar seviyesinin altına indi.

RİSK İŞTAHI AZALDI

Kripto paralardaki risk iştahı azalırken düşüş serisi de devam ediyor. Risk iştahını azaltan faktörler arasında Grönland ile ilgili jeopolitik risklerin yanı sıra ABD'den Kanada'ya yüzde 100 tarife tehdidi gösteriliyor.

Bitcoin dün öğleden sonra 87 bin 800 dolar seviyelerine kadar gerilerken son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 düşüş kaydedildi. Bitcoin bugün sabah saatlerinde 87 bin 409 dolar civarında işlem görüyor.

