Bitcoin için ünlü milyarderden sert çıkış! "Yasaklanmalı"

Warren Buffett’in iş ortaklarından olan 98 yaşındaki milyarder yatırımcı Charlie Munger, Bitcoin ve girişim sermayelerini “çok kötü aşırılık” olarak tanımladı ve kripto paraların yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Kripto paralara yönelik muhalefeti ile bilinen Munger, “Kripto paraların en kısa zamanda yasaklanmalarını diliyorum ve Çin’in getirdiği yasağa hayranlık duyuyorum” diye konuştu.

Daily Journal Corp’un yıllık toplantısında konuşan Munger, “Kesinlikle kripto paralara yatırım yapmadık. Böyle bir yatırımdan kaçınabilmekten gurur duyuyorum. Kripto zührevi bir hastalık gibi” ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARALAR YALNIZCA VERGİ KAÇIRMA İÇİN YARARLI”

Milyardere göre kripto paralar yalnızca gasp, adam kaçırma ve vergi kaçakçılığı gibi konular için yararlı. Munger, altcoin’lerin çoğalmasından ötürü rahatsızlık duyduğunu da dile getirerek, insanların kıskançlık sebebiyle kendi kripto para birimlerini yarattıklarını söyledi.



