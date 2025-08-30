FİNANS

Bitcoin için 'Yüzde 825 artacak' iddiası! Trump'ın oğlu 'Hedef 1 milyon dolar' dedi, piyasalarda heyecan arttı

Kripto piyasasında heyecan yaratan açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Hong Kong’daki Bitcoin Asia 2025 konferansında Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşacağını söyledi. Bugün itibarıyla 108 bin dolar olan Bitcoin'in 1 milyon dolar değerine ulaşması için yaklaşık olarak yüzde 825 artması gerekiyor. 2025 yılı başından bu yana yüzde 18 değer kazanan ve 124 bin 480 dolara ulaşarak tarihi zirveyi gören Bitcoin'in geleceği merak konusu oldu.

Devrim Karadağ

Bitcoin'in 8 kat artacağı iddiası kürsel kripto piyasasında yeniden heyecan yarattı. Bu yıl 124.480,82 dolarlık zirveyi gören ve ardından hafif geri çekilen Bitcoin için yatırımcılar son dakika haberlerini yakından takip etmeyi sürdürürken; gündem yaratan açıklama ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'tan geldi.

TRUMP HEM YATIRIMCILARI HEM ANALİSTLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Hong Kong’da düzenlenen Bitcoin Asia 2025 Konferansı’nda yaptığı konuşmayla hem yatırımcıları hem de analistleri şaşkına çeviren Trump, Bitcoin için tarihi bir hedef açıklayarak 1 milyon dolara çıkacağını iddia etti. Bu açıklama, küresel piyasalarda büyük yankı uyandırdı.

“BİTCOİN TOPLULUĞU BABAMI BENİMSEDİ”

Eric Trump, konuşmasında kripto topluluğunun babası Donald Trump’a verdiği desteğe dikkat çekti.

Kalabalığa seslenen oğul Trump, “Bitcoin topluluğu babamı daha önce hiç görmediğim şekilde benimsedi” dedi.

Ayrıca, Trump ailesinin kripto paralara olan bakış açısını net biçimde ortaya koyarak, “Bu topluluğu seviyoruz, inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Trump ailesinin sektöre yalnızca yatırımcı olarak değil, aynı zamanda politik bir güç olarak da yön vermeye çalıştığı yorumlarını beraberinde getirdi.

"BITCOIN 1 MİLYON DOLARI GÖRECEK"

Konferansın en çarpıcı anı, Eric Trump’ın Bitcoin’in geleceği için ortaya koyduğu tahmin oldu. Tüm dünyaya meydan okurcasına konuşan Trump, “Hiç şüphem yok. Bitcoin 1 milyon doları görecek” dedi. Bu sözler, Bitcoin’in şu anki 124.480,82 dolarlık zirvesinin neredeyse 8 katı bir hedefi işaret ediyor. 2025 yılı başından bu yana Bitcoin, %18 değer kazanırken bu iddia ile yeniden hareketlendi.

30 Ağustos 2025 Bitcoin fiyatı:

TRUMP AİLESİ YÖN VERİYOR

Başkan Donald Trump’ın ve ailesinin kripto paralara dair yaptığı açıklamalar, uzun süredir piyasalarda anlık hareketliliğe neden oluyor. Eric Trump’ın bu son çıkışı ise, Trump ailesinin finans dünyasındaki etkisini bir kez daha gösterdi. Yatırımcılar, bu agresif kripto stratejisinin yalnızca piyasalara değil, aynı zamanda yaklaşan seçimlere ve küresel ekonomik dengelere yön vereceğini düşünüyor.

