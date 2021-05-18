Bitcoin için tahmin! Bitcoin fiyatları ne olur? Dev kurumun CEO'su açıkladı

Bitcoin'in en büyük yatırımcılarından birisi olan Galaxy Digital LP'nin CEO'su Michael Novogratz, Bitcoin'deki düşüş nedeniyle baskının devam etmesini beklediğini açıkladı.

Son 24 saat içinde 42,207.29 ve 45,748.54 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 7.00 artışla 45,270.32 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 18.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolar artışla 844 dolara yükseldi.

"4 - 6 HAFTA SÜREBİLİR"

Bloomberg'te yer alan habere göre tarihi zirvesinden yüzde 35 gerileyen Bitcoin için Novogratz, 40-50 bin dolar seviyesinin adil bir fiyat olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Bir süre için konsolidasyon yaşayacağız, bu 4-6 hafta sürebilir."

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 2.0 trilyon 81 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.