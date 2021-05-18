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Bitcoin için tahmin! Bitcoin fiyatları ne olur? Dev kurumun CEO'su açıkladı

18.05.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın açıklamalarının ardından sert düşüş yaşayan Bitcoin, tarihi zirvenin ardından dalgalı seyrini sürdürüyor. Bitcoin için Galaxy Digital LP'nin CEO'su Michael Novogratz açıklamalarda bulunarak, düşüşün etkisinin 4-6 hafta arasında sürebileceğini belirtti.

Bitcoin için tahmin! Bitcoin fiyatları ne olur? Dev kurumun CEO'su açıkladı

Bitcoin'in en büyük yatırımcılarından birisi olan Galaxy Digital LP'nin CEO'su Michael Novogratz, Bitcoin'deki düşüş nedeniyle baskının devam etmesini beklediğini açıkladı.

Son 24 saat içinde 42,207.29 ve 45,748.54 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 7.00 artışla 45,270.32 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 18.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolar artışla 844 dolara yükseldi.

"4 - 6 HAFTA SÜREBİLİR"

Bloomberg'te yer alan habere göre tarihi zirvesinden yüzde 35 gerileyen Bitcoin için Novogratz, 40-50 bin dolar seviyesinin adil bir fiyat olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Bir süre için konsolidasyon yaşayacağız, bu 4-6 hafta sürebilir."

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Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 2.0 trilyon 81 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

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Tüm piyasalara gelen genel alımların etkisiyle, en büyük 100 birimden yalnızca beş birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.
Toplam 9,888 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.2'sini Bitcoin, yüzde 18.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 222 milyar dolar düzeyindeydi.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kripto paraların tr de bu kadar popüler olmadığı dönemlerde oldukça işlem yapmış birisi olarak diyorum ki kripto paralar bir keriz silkeleme sistemidir. Kaynağı, yöneteni belli değildir, gayri meşrudur ve dünyanın en büyük dolandırıcılık sistemidir. Ne zamanki devlet merkez bankaları tarafından karşılığı olur ancak o zaman işlem yapılabilir..

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