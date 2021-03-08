Bitcoin ne kadar? 1 ethereum kaç dolar?

Ethereum, Litecoin, Ripple, Dash, ZCASH, Cardano, Tether, Bitcoin Cash, EOS gibi sanal para birimleri yani kripto paralar, son dönemlerde ülkemizde de oldukça popüler olmaya başladı. Özellikle Bitcoin ve Ethereum'u tercih eden kullanıcılar, kripto paraları bir yatırım kaynağı görüyor ve bazı risk iştahı yüksek olan alıcılar da kripto paralar ile zengin olmayı düşlüyor.

BİTCOİN NE KADAR?

Kripto paraların ne olduğunu bilmeyen insanların dahi bildiği Bitcoin, son günlerde oldukça popüler. Bitcoin özellikle geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın sosyal medyada kripto paraları desteklemesi sonrasında tarihi zirveyi görüp 58 bin dolardan satılmış, daha sonra ise 46 bin dolara kadar gerilemişti.

Bitcoin, bugüne yükseliş ile başladı. 50.747,80 dolar olan Bitcoin, 382.741,94 Türk Lirası'na denk geliyor.

Bitcoin, dün 50.505,40 dolardan kapanışı yapmıştı.

1 ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Piyasadaki değeri en yüksek 2. kripto para birimi olan Ethereum, tıpkı Bitcoin gibi birçok kullanıcı tarafından tercih edilmektedir.

Kripto para piyasındaki en yüksek hacimli 2. para birimi olan Ethereum, geçtiğimiz aylarda tüm zamanların rekorunu kırarak 1467 dolar seviyesine ulaşmıştı.