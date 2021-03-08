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Bitcoin ne kadar? 1 ethereum kaç dolar?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 08.03.2021 09:14 | Son Güncelleme

Ethereum, Litecoin, Ripple, Dash, ZCASH, Cardano, Tether, Bitcoin Cash, EOS olarak çeşitlenen kripto paralar arasında kullanıcılar en çok Bitcoin ve Ethereum'u tercih ediyor. Geçtiğimiz aylarda tarihi zirvelerini gören bu iki sanal para birimi, günden güne daha fazla alıcının dikkatini çekmeyi başarıyor.

Bitcoin ne kadar? 1 ethereum kaç dolar?

Ethereum, Litecoin, Ripple, Dash, ZCASH, Cardano, Tether, Bitcoin Cash, EOS gibi sanal para birimleri yani kripto paralar, son dönemlerde ülkemizde de oldukça popüler olmaya başladı. Özellikle Bitcoin ve Ethereum'u tercih eden kullanıcılar, kripto paraları bir yatırım kaynağı görüyor ve bazı risk iştahı yüksek olan alıcılar da kripto paralar ile zengin olmayı düşlüyor.

bitcoin

BİTCOİN NE KADAR?

Kripto paraların ne olduğunu bilmeyen insanların dahi bildiği Bitcoin, son günlerde oldukça popüler. Bitcoin özellikle geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın sosyal medyada kripto paraları desteklemesi sonrasında tarihi zirveyi görüp 58 bin dolardan satılmış, daha sonra ise 46 bin dolara kadar gerilemişti.

Bitcoin, bugüne yükseliş ile başladı. 50.747,80 dolar olan Bitcoin, 382.741,94 Türk Lirası'na denk geliyor.

Bitcoin, dün 50.505,40 dolardan kapanışı yapmıştı.

1 ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Piyasadaki değeri en yüksek 2. kripto para birimi olan Ethereum, tıpkı Bitcoin gibi birçok kullanıcı tarafından tercih edilmektedir.

Kripto para piyasındaki en yüksek hacimli 2. para birimi olan Ethereum, geçtiğimiz aylarda tüm zamanların rekorunu kırarak 1467 dolar seviyesine ulaşmıştı.

8 Mart 2021 Pazartesi günü ise Ethereum, 1.752,01 dolar olarak karşımıza çıkıyor. 1 Ethereum, 13.198,08 Türk Lirasına denk geliyor.

ethereum

BİTCOIN VE ETHEREUM RAKİP Mİ?

Ethereum ve Bitcoin, sanal paralar arasındaki en yüksek hacimli 2 kripto para birimidir. Bu sebeple zaman zaman birbirleriyle karşılaştırılırlar.

Alıcıların, piyasa değeri en yüksek 2 kripto para birimini karşılaştırması oldukça doğaldır ancak aslında aralarında bir karşılaştırma yapılamaz. Bunun sebebi ise her iki sanal para birimi de Blockchain tabanlı olmasına rağmen Bitcoin ve Ethereum'un kullanım amaçlarının birbirinden oldukça farklı olmasıdır.

Bitcoin geliştirilirken amaç aradaki aracıları ortadan kaldırmak ve direkt, araya kimseyi almadan nakit transferi sağlamaya çalışmaktır.

Ethereum'un geliştirilme amacı ise internetin merkezsizleştirilmesidir. Bu nedenle olaya bu açıdan bakılırsa Ethereum ve Bitcoin'in birbirine rakip olmadığını, tam aksine birbirlerini tamamlamaya çalıştıklarını fark edebiliriz.

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