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Bitcoin ne kadar? 16 Kasım 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları kaç TL? Kripto yatırımcıları bir senede 2 trilyon dolar kaybetti!

16.11.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi dijital varlıklarda son durum 16 Kasım 2022 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan FTX’in iflası sonrası para çekimlerini durduran BlockFi'nin de iflas başvurusu yapacağı öğrenildi. Peki, 16 Kasım 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları kaç TL? İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba günü Bitcoin fiyatında son durum...

Bitcoin ne kadar? 16 Kasım 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları kaç TL? Kripto yatırımcıları bir senede 2 trilyon dolar kaybetti!

Bitcoin fiyatları (BTC) ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. BTC de dahil olmak üzere FTX’in iflasını açıklamasının ardından Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi dijital varlıklar düşüşe geçmişti. Kripto para piyasasını altüst eden FTX’in iflasının ardından para çekimlerini durduran BlockFi'nin iflas başvurusunda bulunacağı öğrenildi. Temmuz ayında FTX tarafından sağlanan 400 milyon dolarlık kredi ile kurulan BlockFi, kripto paralardaki değer kaybıyla likitide sıkışıklığına girmişti. Öte yandan bahsi geçen platformun 650 bin kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Peki, 16 Kasım 2022 BTC, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları kaç TL? İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba günü Bitcoin fiyatında son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin bugün 309.700,87 TL alış, 309.688,33 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 8,59 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 16.543,85 dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 16.543,18 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 16 Kasım Çarşamba günü yüzde 5,98 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.182,4200 , satış fiyatı ise 1.182,4200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 22.135,0896, satış fiyatı ise 22.134,9024 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 5,97 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0803 Dolar, satış fiyatı 0,0803 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,5028 satış fiyatı ise 1,5025 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 16 Kasım Çarşamba günü günü yüzde 6,01 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3584 dolar, satış fiyatı ise 0,3583 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7092 TL, satış fiyatı ise 6,7074 TL oldu.

FTX'İN ARDINDAN 2. ŞOK: BLOCKFI DE İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNACAK

FTX’in ardından 650 bin kullanıcısı bulunan, kripto para alım-satımı yanında faizli mevduat ve kredi hizmetleri de sunan BlockFi iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Yabancı basında yer alan haberlere göre ABD merkezli BlockFi çalışanlarını işten çıkarmak ve yasal iflas başvurusunda bulunmak için gerekli planları hazırladı.

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