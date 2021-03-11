Bitcoin ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç dolar? 11 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları

Kripto paraların kazandığı önem son günlerde yatırımcıların çok fazla dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkmıştı. Yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler merak içerisinde Bitcoin ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor. Peki 11 Mart Bitcoin fiyatları ne kadar?

Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlilik 11 Mart'ta da devam ediyor. Bitcoin geçen hafta 48 bin doların altına inmişti fakat yeni haftaya yükselişle başlamıştı.

BITCOIN KAÇ TL? BITCOIN FİYATLARI

Son günlerin en çok rağbet gören kripto parası Bitcoin, şu an itibariyle 55 bin 616,2 dolar, yani 416 bin 129,33 Türk Lirası Türk Lirası seviyelerinden işlem görüyor.

Bitcoin biriminin haftalık kazancı yüzde 9.79 şeklinde hesaplanmıştı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 999 milyar dolar ile 1 trilyon dolar sınırının hemen altına inmişti. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi olan Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi daha önce 21 Şubat'ta görmüştü.

Önceki haftalarda, Musk'ın Twitter'dan yaptığı destek paylaşımları Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kripto paralarının değerinin yükselmesine neden olmuştu.