Bitcoin ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç dolar? 12 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları

Kripto paraların kazandığı önem son günlerde yatırımcıların çok fazla dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkmıştı. Yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler merak içerisinde Bitcoin ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor. İşte 12 Mart Bitcoin fiyatları...

Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlilik 12 Mart'ta da devam ediyor. Bitcoin geçen hafta 48 bin doların altına inmişti fakat yeni haftaya yükselişle başlamıştı.

BITCOIN KAÇ TL? BITCOIN FİYATLARI

Son günlerin en çok rağbet gören kripto parası Bitcoin, şu an itibariyle 56 bin 771,7 dolar, yani 426 bin 357,49 Türk Lirası Türk Lirası seviyelerinden işlem görüyor.

Blockchain teknolojisi sayesinde oldukça önemli bir güvenlik sağlayan Bitcoin her geçen gün hacim oranını yükseltiyor. Böylece fiyatında da belirli oranlarda artış yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 7,48 değer kazandığını söyleyebiliriz.

Şu anda fiyatı 56 bin seviyelerinde seyrediyor. Teşvik paketine etkisi ile yaşanan bu yükseliş muhtemelen hafta boyunca devam edecek ve 60 bin seviyeleri görülebilecek.