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Bitcoin ne kadar oldu? 17 Ağustos 2020 Pazartesi anlık ve canlı bitcoin fiyatları! Bitcoin fiyatları artıyor!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 17.08.2020 06:51 | Son Güncelleme

Kripto para piyasalarının en yüksek para hacmi olan bitcoin 12 bin dolar sınırında yer almaya devam ediyor. Piyasa hacmi 2020 milyar doları aşan bitcoinin 17 Ağustos 2020 fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Piyasada para değeri en yüksek kripto para olan bitcoinin anlık ve canlı fiyatları ve grafik analizi mynetfinans'ta...

Bitcoin ne kadar oldu? 17 Ağustos 2020 Pazartesi anlık ve canlı bitcoin fiyatları! Bitcoin fiyatları artıyor!

Kritik 12 bin dolar sınırının hemen altında seyreden bitcoin fiyatlarının 17 Ağustos Pazartesi günü ne kadar olduğu merak ediliyor. Para değeri en yüksek kripto para birimi olan bitcoin yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.Uzun bir süredir yükseliş trendinde olan bitcoinin şu an piyasa hacmi 220 milyar doları aştı.
Peki 17 Ağustos 2020 bitcoin fiyatları ne oldu? Bitcoin fiyatları yükselir mi? İşte canlı bitcoin fiyatları...

BITCOIN NE KADAR OLDU (17 AĞUSTOS 2020)

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin fiyatları dikey yönde güne 11.860,20 dolar seviyesinde başladı. Haftaya yüzde 0.13 değişim göstererek başlayan bitcoin geçtiğimiz haftayı 11.747,02 dolar seviyelerinde kapatmıştı.

**Bitcoin 17 Ağustos 2020 itibari ile satış fiyatı 11.860,20 dolar olarak belirlendi.

Piyasa değeri en yüksek kripto para 4 bin doların altını görmesinin ardından yükselişe geçti ve 11 bin dolarlı seviyelerde seyrediyor.

CANLI BITCOIN FİYATLARI

Piyasa değeri en yüksek kripto para bu yıl yüzde 68 değer kazandı. Anlık ve canlı olarak bitcoin fiyatlarını takip etmek için mynet finans'ta bulunan yukarıdaki linki takip edebilirsiniz.


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